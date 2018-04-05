Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı! 5 Nisan MPİ Süper Loto çekilişi tıkla, öğren!

Süper Loto 546. hafta çekiliş sonuçları açıklandı. Milli Piyango İdaresi bu hafta büyük ikramiye miktarı olarak 3 milyon 696 bin TL belirledi. Geçen hafta büyük ikramiyeyi bilen çıkmayınca vatandaşlar bayilere koştu, kuponlarını doldurdu. Şimdi ise Süper Loto çekiliş sonuçları merak ediliyor. İşte 5 Nisan Süper Loto çekiliş sonuçları…
5 NİSAN SÜPER LOTO SONUÇLARI
MPİ oyunlarının en çok kazandıranın gecesi heyecan ile bekleniyordu. Her perşembe olduğu gibi bu hafta da zengin olma hayali kuran vatandaşlar Süper Loto sonuçlarını merak ediyor. İşte haftanın şanslı rakamları:
13, 14, 22, 39, 40, 49
GEÇEN HAFTANIN SONUCU
EN SON OYNANAN ŞANS OYUNLARI
SÜPER LOTO NEDİR?
İdare tarafından düzenlenen, katılımcıların 1-54 sayı kümesi içinden çekilişle belirlenecek olan 6, 5, 4, ve 3 sayının doğru tahmin edilmesine dayanan ve kısaca ” oyun ” olarak da ifade edilen şans oyunudur.
Çekiliş özel çekiliş küresi kullanılmak suretiyle oyun planına göre dağıtılacak ikramiyeleri kazanacak numaraların belirlenmesidir. Çekilişler İdarece belirlenecek gün ve saatte gerçekleştirilir. Süper Loto sonuçları perşembe geceleri saat 21.15 MPİ canlı yayını ile belirlenir. Kazandıran numaralar ise en hızlı şekilde Sözcü'den öğrenilir.
SÜPER LOTO İKRAMİYE ÖDEME MERKEZLERİ
(3) ve (4) bilenlerin ikramiyelerini bayiler,
(5) bilenlerin ikramiyelerini bayiler ve Milli Piyango İdaresi Şubeleri,
(6) bilenlerin ikramiyeleri Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünce ödenmektedir.