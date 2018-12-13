Büyük ikramiye devretti! 13 Aralık Süper Loto çekiliş sonuçları

Süper Loto çekiliş sonuçları belli oldu. Bol bol devrederek dudak uçuklatan ikramiyeler veren Süper Loto'da bu hafta birinci devir gerçekleşti, şanslı rakamları bilen çıkmadı. Milli Piyango çekiliş heyeti ve noter huzurunda açıklanan Süper Loto çekilişi Ankara'da düzenleniyor. İşte 13 Aralık Perşembe Süper Loto çekiliş sonuçları...

Süper Loto çekiliş sonucu açıklandı! Bu hafta şanslı rakamları bilen çıkmadı, büyük ikramiye devretti… Süper Loto çekiliş sonuçları her Perşembe akşamı merakla araştırılıyor. Geçen hafta 5 milyon liralık dev ikramiye Niğde’den bir kişinin olmuştu. Süper Loto’da vatandaşlar 6 şanslı rakamı tahmin etmeye çalışıyor. Bilen çıkana kadar devir devam ediyor. Milli Piyango bu hafta büyük ikramiye tutarı olarak 1 milyon 438 TL belirledi. İşte 13 Aralık Süper Loto sonuçları…

13 ARALIK SÜPER LOTO SONUÇLARI

Süper Loto çekilişi 21.15’te açıklandı. İşte 582. hafta Süper Loto oyunu çekilişi:

27, 37, 39, 45, 47, 51

EN SON OYNANAN ŞANS OYUNLARI

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SÜPER LOTO’DAN İKRAMİYE KAZANAN NE YAPACAK?

İdare tarafından düzenlenen, katılımcıların 1-54 sayı kümesi içinden çekilişle belirlenecek olan 6, 5, 4, ve 3 sayının doğru tahmin edilmesine dayanan

ve kısaca ” oyun ” olarak da ifade edilen şans oyunudur.Çekiliş özel çekiliş küresi kullanılmak suretiyle oyun planına göre dağıtılacak ikramiyeleri kazanacak numaraların belirlenmesidir. Çekilişler İdarece belirlenecek gün ve saatte gerçekleştirilir.İkramiyelerin ödenmesinde yetkileri dahilinde olması koşuluyla bayiler ve İdarece belirlenen Şubeler yükümlüdür.İkramiyelerin, bayiler ve Şubelerce ödenme süreleri idarece belirlenir. İkramiyeler, çekiliş tarihinden itibaren 1 yıl geçtikten sonra zaman aşımına uğrar.

Sistem tarafından kabul edilmeyen sahte, tahrif edilmiş, yırtılmış, zaman aşımına uğramış, iptal edilmiş biletlere ikramiye ödenmez. Bir bilete ikramiye ödenebilmesi için en az çekilen sayılar, barkot, bilet güvenlik numarası ve arka yüzündeki bilet seri numarasının açık şekilde okunması gerekir.

Süper Loto oyununda büyük ikramiye bilen olmadığı sürece diğer haftalara devredecektir.

Süper Loto oyunu çekilişlerinde ikramiye kazanan talihlilerin ikramiyeleri,

(3) ve (4) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayilerinden,

(5) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayileri veya MPİ Şubelerinden,

(6) bilenlere ise, ikramiyeleri Genel Müdürlük ile Şube Müdürlüklerince (Şube Müdürlükleri 500.000 TL.’ye kadar) ödenmektedir.