Yeni bir devir serisi başladı! Süper Loto çekiliş sonuçları

Süper Loto sonuçları açıklandı. Süper Loto, her Perşembe Milli Piyango İdaresi tarafından açıklanıyor. Geçen hafta Süper Loto’da tam on haftadır devreden yaklaşık 25 milyon liralık dev ikramiye Balıkesir’den bir kişiye çıkmıştı. Yeni bir haftayla birlikte kuponlarını dolduranlar talih kuşunun başına konmasını bekliyor. İşte Süper Loto çekiliş sonucu…
1 KASIM SÜPER LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI
Milli Piyango İdaresi çekiliş heyeti ve noter huzurunda açıklanan Süper Loto çekiliş sonuçları:
1, 3, 13, 20, 23, 42
EN SON OYNANAN ŞANS OYUNLARI:
İKRAMİYE KAZANANLAR DİKKAT
Süper Loto oyunu çekilişlerinde ikramiye kazanan talihlilerin ikramiyeleri,
(3) ve (4) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayilerinden,
(5) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayileri veya MPİ Şubelerinden,
(6) bilenlere ise, ikramiyeleri Genel Müdürlük ile Şube Müdürlüklerince (Şube Müdürlükleri 500.000 TL.’ye kadar) ödenmektedir.
Merakla beklenen Yılmaz Özdil'in son kitabı "Mustafa Kemal" Plus abonelerine hediye.