Yeni bir devir serisi başladı! Süper Loto çekiliş sonuçları

Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı, şanslı numaraları bilen çıkmayınca birinci devir gerçekleşti. Milli Piyango İdaresi, Sayısal Loto oyununda büyük ikramiye tutarı olarak 1 milyon 631 bin TL belirledi. Süper Loto'da katılımcılar 1-54 sayı kümesinden 6, 5, 4, ve 3 sayıyı doğru tahmin etmeye çalışıyor. Süper Loto, bol bol devreden ve kazandıran bir oyun. Oyunda büyük ikramiye bilen olmadığı sürece diğer haftalara devrediyor. İşte Kasım ayının ilk Süper Loto çekiliş sonuçları...

Süper Loto sonuçları açıklandı. Süper Loto, her Perşembe Milli Piyango İdaresi tarafından açıklanıyor. Geçen hafta Süper Loto’da tam on haftadır devreden yaklaşık 25 milyon liralık dev ikramiye Balıkesir’den bir kişiye çıkmıştı. Yeni bir haftayla birlikte kuponlarını dolduranlar talih kuşunun başına konmasını bekliyor. İşte Süper Loto çekiliş sonucu… 1 KASIM SÜPER LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI Milli Piyango İdaresi çekiliş heyeti ve noter huzurunda açıklanan Süper Loto çekiliş sonuçları: 1, 3, 13, 20, 23, 42 EN SON OYNANAN ŞANS OYUNLARI: İLGİLİ HABER Sayısal Loto çekiliş sonuçları: Ekim ayının son Sayısal Loto çekilişinde devir geldi... İLGİLİ HABER 31 Ekim Şans Topu sonuçları: İlk devir gerçekleşti! İşte MPİ Şans Topu çekiliş sonucu... İKRAMİYE KAZANANLAR DİKKAT Süper Loto oyunu çekilişlerinde ikramiye kazanan talihlilerin ikramiyeleri, (3) ve (4) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayilerinden,

(5) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayileri veya MPİ Şubelerinden,

(6) bilenlere ise, ikramiyeleri Genel Müdürlük ile Şube Müdürlüklerince (Şube Müdürlükleri 500.000 TL.’ye kadar) ödenmektedir.

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