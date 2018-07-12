Kimse bilemedi, 9.kez devretti! İşte 12 Temmuz Süper Loto çekiliş sonucu

Süper Loto 9.kez devretti! Milli Piyango İdaresi Süper Loto çekiliş sonucunu açıkladı. Milli Piyango'nun en çok devreden ve en çok kazandıran Süper Loto oyunu adeta yeni bir rekor deniyor. Vatandaşlar nefesini tuttu, şansını denedi ve şimdi internet üzerinden Süper Loto sonucunu araştırıyor. İşte 12 Temmuz Süper Loto sonucu ve büyük ikramiye tutarı...

Süper Loto sonucu açıklandı! Milli Piyango İdaresi bu hafta büyük ikramiye tutarı olarak 22 milyon 413 bin TL belirledi.Süper Loto, Mili Piyango İdaresi tarafından her perşembe saat 21.15’te açıklanıyor. Vatandaşlar 1-54 sayı kümesi içinden çekilişle belirlenecek olan 6, 5, 4, ve 3 sayıyı bilmeye çalışıyor. İşte 12 Temmuz Süper Loto sonucu ve şanslı rakamlar…

12 TEMMUZ SÜPER LOTO SONUCU

Milli Piyango İdaresi, canlı yayında, noter huzurunda Süper Loto çekilişini gerçekleştirdi. İşte talihli rakamlar:

4, 12, 16, 30, 38, 48

SÜPER LOTO NEDİR?

İdare tarafından düzenlenen, katılımcıların 1-54 sayı kümesi içinden çekilişle belirlenecek olan 6, 5, 4, ve 3 sayının doğru tahmin edilmesine dayanan ve kısaca ” oyun ” olarak da ifade edilen şans oyunudur.Çekiliş özel çekiliş küresi kullanılmak suretiyle oyun planına göre dağıtılacak ikramiyeleri kazanacak numaraların belirlenmesidir. Çekilişler İdarece belirlenecek gün ve saatte gerçekleştirilir. Süper Loto sonuçları perşembe geceleri saat 21.15 MPİ canlı yayını ile belirlenir. Kazandıran numaralar ise en hızlı şekilde Sözcü’den öğrenilir.

SÜPER LOTO İKRAMİYE ÖDEME MERKEZLERİ

(3) ve (4) bilenlerin ikramiyelerini bayiler,

(5) bilenlerin ikramiyelerini bayiler ve Milli Piyango İdaresi Şubeleri,

(6) bilenlerin ikramiyeleri Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünce ödenmektedir.

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