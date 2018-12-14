Süper Loto sonuçları! 13 Aralık Süper Loto sonuçlarında devir…

Süper Loto kuponlarını dolduran vatandaşlar ikramiyenin heyecanı ile hemen sonuçlara ulaşmak istiyor. Bu hafta da altı rakamı doğru tahmin eden çıkmadı ve Süper Loto gelecek haftaya devretti. 2 milyona ulaşan ikramiye gelecek hafta sahibini bekleyecek. İşte 13 Aralık Süper Loto sonuçları…
Süper Loto kuponlarını dolduran vatandaşlar ikramiyenin heyecanı ile hemen sonuçlara ulaşmak istiyor. Bu hafta da altı rakamı doğru tahmin eden çıkmadı ve Süper Loto gelecek haftaya devretti. 2 milyona ulaşan ikramiye gelecek hafta sahibini bekleyecek. İşte 13 Aralık Süper Loto sonuçları…
SÜPER LOTO SONUÇLARI – 13 ARALIK
582. hafta Süper Loto oyunu çekilişi sonuçlarına göre 6 bilen kimse çıkmadı ve Süper Loto’da büyük ikramiye gelecek çekilişe devretti.
Süper Loto 13 Aralık kazanan numaralar: 27-37-39-45-47-51 olarak belirlendi.
SÜPER LOTO İKRAMİYE ÖDEME MERKEZLERİ
(3) ve (4) bilenlerin ikramiyelerini bayiler,
(5) bilenlerin ikramiyelerini bayiler ve Milli Piyango İdaresi Şubeleri,
(6) bilenlerin ikramiyeleri Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünce ödenmektedir.
SÜPER LOTO'DA EN ÇOK ÇIKAN SAYILAR
Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen Süper Loto adlı şans oyununun son bir sene içinde yapılan çekilişlerinde en çok çıkan sayılar ve kaç kere çıktıkları aşağıda şekildedir.
35 – 308 kez / 13 – 292 kez / 37 – 288 kez / 1 – 272 kez / 45 – 260 kez
17 – 252 kez / 22 – 252 kez / 33 – 252 kez / 23 – 252 kez / 4 – 248 kez
41 – 244 kez / 50 – 224 kez /43 – 244 kez / 14 – 244 kez / 19 – 244 kez
47 – 244 kez / 18 – 244 kez / 29 – 240 kez / 36 – 236 kez / 46 – 236 kez
54 – 232 kez / 31 – 232 kez /21 – 228 kez / 5 – 228 kez / 34 – 228 kez
40 – 220 kez / 26 – 220 kez / 20 – 220 kez / 15 – 220 kez / 49 – 220 kez
2 – 220 kez / 9 – 212 kez / 39 – 212 kez / 16 – 208 kez / 12 – 216 kez
51 – 216 kez / 10 – 216 kez / 32 – 208 kez / 6 – 200 kez / 24 – 200 kez
48 – 200 kez / 30 – 200 kez / 25 – 196 kez / 38 – 196 kez / 53 – 192 kez
44 – 192 kez / 3 – 192 kez / 8 – 192 kez / 7 – 192 kez / 11 – 192 kez
SÜPER LOTO'DA BÜYÜK İKRAMİYE EN ÇOK İSTANBUL'A ÇIKTI
Süper Loto ‘da en çok büyük ikramiyenin çıktığı iller sıralamasında İstanbul açık ara önde bulunuyor. 11 kez büyük ikramiyenin çıktığı Ankara ikinci sırada, 8 kez ikramiye alan İzmir ise üçüncü sırada bulunuyor.
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