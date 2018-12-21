Süper Loto sonuçları 20 Aralık… Süper Loto sonuçlarına göre umutlar gelecek haftaya kaldı!

Süper Loto'da beklenen sonuçlar açıklandı. 20 Aralık tarihli Süper Loto çekilişi için bayilere koşan vatandaşlar kuponlarını kontrol etmek istiyor. Süper Loto’da vatandaşlar 6 şanslı rakamı bilerek dev ikramiyenin sahibi olmak istiyor. Bu hafta şanslı rakamları bilen çıkmadı, haftaya daha büyük bir ikramiye verilecek. İşte Süper Loto çekiliş sonuçları…

Süper Loto çekiliş sonuçlarının açıklanmasının ardından büyük ikramiyenin sahibi kim olacak merak ediliyordu ancak şanslı numaraları bilen çıkmadı. Milli Piyango’nu en çok devreden oyunu olan Süper Loto’da talihli çıkana kadar devir devam edecek. Vatandaşlar şimdiden gelecek hafta 5 milyonu bulması öngörülen ikramiye için kolları sıvadı. İşte Süper Loto çekiliş sonucu…

SÜPER LOTO SONUÇLARI 20 ARALIK

20 Aralık Süper Loto sonucu içerisinde 5 bilen 66 kişi 7 bin 258 lira kazandı. 4 bilen 3460 kişi 148 lira kazanırken, 3 bilen 65 bin kişi 13 lira kazanmayı hak etti.

Süper Loto sonuçlarına göre kazanan numaralar: 7 – 13 – 21 – 28 – 37 – 54

SÜPER LOTO OYUNUNU ÖZELLİKLERİ

İdare tarafından düzenlenen, katılımcıların 1-54 sayı kümesi içinden çekilişle belirlenecek olan 6, 5, 4, ve 3 sayının doğru tahmin edilmesine dayanan ve kısaca ” oyun ” olarak da ifade edilen şans oyunudur.

Çekiliş özel çekiliş küresi kullanılmak suretiyle oyun planına göre dağıtılacak ikramiyeleri kazanacak numaraların belirlenmesidir. Çekilişler İdarece belirlenecek gün ve saatte gerçekleştirilir.

İkramiyelerin ödenmesinde yetkileri dahilinde olması koşuluyla bayiler ve İdarece belirlenen Şubeler yükümlüdür.

İkramiyelerin, bayiler ve Şubelerce ödenme süreleri idarece belirlenir. İkramiyeler, çekiliş tarihinden itibaren 1 yıl geçtikten sonra zaman aşımına uğrar.

Sistem tarafından kabul edilmeyen sahte, tahrif edilmiş, yırtılmış, zaman aşımına uğramış, iptal edilmiş biletlere ikramiye ödenmez. Bir bilete ikramiye ödenebilmesi için en az çekilen sayılar, barkot, bilet güvenlik numarası ve arka yüzündeki bilet seri numarasının açık şekilde okunması gerekir.

Süper Loto oyununda büyük ikramiye bilen olmadığı sürece diğer haftalara devredecektir.