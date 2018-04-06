Süper Loto sonuçlarında bir devir daha! Süper Loto sonuçları belli oldu işte 5 Nisan tarihli sonuçlar…

Süper Loto sonuçları açıklandı. Geçen hafta devreden Süper Loto'da bu hafta devretti, ikramiye büyüyor. Vatandaşlar bu hafta büyük ikramiyede şansını denemek için kuponlarını doldurdu ve zengin olma umuduyla Süper Loto sonuçlarını kontrol etmeye başladı. Süper Loto sonuçlarına göre gelecek haftanın ikramiyesi 5 milyonun üzerine çıkabilir. İşte haftanın Süper Loto sonuçları...

Süper Loto sonuçlarına göre kazanan numaraları kimse doğru tahmin edemedi. Gelen devirle beraber ikramiye büyüdü milyonlarca kişinin zengin olma hayali ertelendi. Süper Loto sonuçları perşembe geceleri saat 21.15 MPİ canlı yayını ile belirleniyor. Milli Piyango İdaresi, canlı yayında, noter huzurunda Süper Loto çekiliş sonuçlarını açıkladı. İşte 5 Nisan Süper Loto çekiliş sonuçları…

SÜPER LOTO'DA 5 NİSAN TARİHLİ HAFTANIN SONUÇLARI

Süper Loto’da gelen devirle beraber ikramiye büyüdü milyonlarca kişinin zengin olma hayali ertelendi.

Süper Loto 5 Nisan sonuçlarına göre kazanan numaralar; 13, 14, 22, 39, 40, 49

İşte ikramiye dağılımı;



SÜPER LOTO NEDİR?

İdare tarafından düzenlenen, katılımcıların 1-54 sayı kümesi içinden çekilişle belirlenecek olan 6, 5, 4, ve 3 sayının doğru tahmin edilmesine dayanan ve kısaca ” oyun ” olarak da ifade edilen şans oyunudur.

Çekiliş özel çekiliş küresi kullanılmak suretiyle oyun planına göre dağıtılacak ikramiyeleri kazanacak numaraların belirlenmesidir. Çekilişler İdarece belirlenecek gün ve saatte gerçekleştirilir. Süper Loto sonuçları perşembe geceleri saat 21.15 MPİ canlı yayını ile belirlenir. Kazandıran numaralar ise en hızlı şekilde Sözcü'den öğrenilir.

SÜPER LOTO İKRAMİYE ÖDEME MERKEZLERİ

(3) ve (4) bilenlerin ikramiyelerini bayiler,

(5) bilenlerin ikramiyelerini bayiler ve Milli Piyango İdaresi Şubeleri,

(6) bilenlerin ikramiyeleri Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünce ödenmektedir.