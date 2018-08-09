Süper Loto sonuçları: 3. kez devretti! İşte 9 Ağustos’ta kazandıran numaralar…

Milli Piyango İdaresi canlı yayında Süper Loto sonuçlarını açıkladı. Süper Loto sonuçlarına göre büyük ikramiyeyi kazanan olmadı. 5 bilenler 15 bin 726 lira kazandı. İşte MPİ 09.08.2018 Süper Loto sonucu sorgulama ekranı ve kazandıran numaralar...

Süper Loto’nun 564. hafta çekiliş sonuçları belli oldu. Milli Piyango İdaresi büyük ikramiye tutarı olarak 5 milyon 114 bin TL belirledi. Süper Loto’nun bu haftaki çekilişinde 6 bilen çıkmayınca 5 milyon 114 bin 54 lira 52 kuruş devretti. Süper Loto’da kazandıran numaralar ve ikramiye dağılımı belli oldu. Büyük ikramiyeyi kazanan olup olmadığı saat 21:30 ile 21:45 arasında belli olacak. İşte 9 Ağustos MPİ Süper Loto sonuçları…

MPİ SÜPER LOTO SONUÇLARI

MPİ oyunlarının en çok kazandıranın gecesi heyecan ile bekleniyordu. Her perşembe olduğu gibi bu hafta da zengin olma hayali kuran vatandaşlar Süper Loto sonuçlarını merak ediyor. 9 Ağustos 2018 tarihinde MPİ tarafından düzenlenen çekiliş ile Süper Loto sonucu şu şekilde:

13, 21, 28, 47, 49, 54

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 5 bilen 36 kişi 15 bin 726 lira 65’er kuruş, 4 bilen 3 bin 175 kişi 191 lira 55’er kuruş, 3 bilen 67 bin 726 kişi 15 lira 50’şer kuruş ikramiye almaya hak kazandı.

Çekilişte, toplam 2 milyon 224 bin 83 lira 65 kuruş ikramiye dağıtıldı. Hasılattan, KDV olarak 1 milyon 607 bin 183 lira 39 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 898 bin 620 lira 26 kuruş kamuya aktarıldı.

SÜPER LOTO İKRAMİYE ÖDEME MERKEZLERİ

(3) ve (4) bilenlerin ikramiyelerini bayiler,

(5) bilenlerin ikramiyelerini bayiler ve Milli Piyango İdaresi Şubeleri,

(6) bilenlerin ikramiyeleri Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünce ödenmektedir.

SÜPER LOTO’DA EN ÇOK ÇIKAN SAYILAR

Süper Loto’da en çok kazandıran numaralar sırasıyla 35, 13, 1, 37, 45, 33, 17 ve 23 şeklinde. Çekilişte en az çıkan sayılar ise; 7, 11, 27, 28, 42, 52 ve 53'tür.