Süper Loto sonuçları açıklandı! 15 Mart Milli Piyango Süper Loto sonuçları

Süper Loto sonuçları açıklandı, şanslı rakamlar belli oldu. Milli Piyango İdaresi'nin en çok kazandıran ve sık sık devreden oyunu Süper Loto her perşembe günü canlı yayında açıklanıyor. Kuponlarını dolduran vatandaşlar Süper Loto sonuçlarını internet üzerinden araştırıyor. İşte Milli Piyango Süper Loto sonuçları...

Süper Loto açıklandı, büyük ikramiye belli oldu. Vatandaşlar bayilere koştu, kuponlarını doldurdu. Milli Piyango İdaresi bu hafta büyük ikramiye tutarı olarak 1 milyon 813 bin TL belirledi. Geçen hafta 14 milyon TL’lik dev ikramiyeyi bir kişi kazanmıştı. Bu hafta büyük ikramiyenin hangi şehre, kaç kişiye çıkacağı merak konusu oldu. İşte 15 Mart Süper Loto sonuçları…

15 MART SÜPER LOTO SONUCU

Bu hafta MPİ Süper Loto büyük ikramiye tutarı 1 milyon 813 bin TL. İşte haftanın şanslı numaraları:

5, 20, 22, 31, 40, 47

GEÇEN HAFTANIN SONUCU

Milli Piyango’nun en çok kazandıran oyunlarından Süper Loto geçen hafta büyük ikramiye olarak 14 milyon 29 bin TL verdi. Kazanan numaralar ise şunlar oldu;

4, 11, 18, 29, 36, 49

EN SON OYNANAN ŞANS OYUNLARI

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SÜPER LOTO NEDİR?

İdare tarafından düzenlenen, katılımcıların 1-54 sayı kümesi içinden çekilişle belirlenecek olan 6, 5, 4, ve 3 sayının doğru tahmin edilmesine dayanan ve kısaca ” oyun ” olarak da ifade edilen şans oyunudur.

Çekiliş özel çekiliş küresi kullanılmak suretiyle oyun planına göre dağıtılacak ikramiyeleri kazanacak numaraların belirlenmesidir. Çekilişler İdarece belirlenecek gün ve saatte gerçekleştirilir. Süper Loto sonuçları perşembe geceleri saat 21.15 MPİ canlı yayını ile belirlenir. Kazandıran numaralar ise en hızlı şekilde Sözcü'den öğrenilir.

SÜPER LOTO’DA EN ÇOK ÇIKAN SAYILAR

Süper Loto’da en çok kazandıran numaralar sırasıyla 35, 13, 1, 37, 45, 33, 17 ve 23 şeklinde. Çekilişte en az çıkan sayılar ise; 7, 11, 27, 28, 42, 52 ve 53'tür.

SÜPER LOTO İKRAMİYE ÖDEME MERKEZLERİ

(3) ve (4) bilenlerin ikramiyelerini bayiler,

(5) bilenlerin ikramiyelerini bayiler ve Milli Piyango İdaresi Şubeleri,

(6) bilenlerin ikramiyeleri Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünce ödenmektedir.