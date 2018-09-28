Süper Loto sonuçları açıklandı: Dev ikramiye yine devretti…

Süper Loto kuponlarını dolduran vatandaşlar ikramiyenin heyecanı ile hemen sonuçlara ulaşmak istiyor. Bu hafta da altı rakamı doğru tahmin eden çıkmadı ve Süper Loto bir kere daha devretti. 11 milyona ulaşan dev ikramiye gelecek hafta sahibini bekleyecek. İşte 27 Eylül Süper Loto sonuçları...

Süper Loto sonuçları açıklandı! Süper Loto’da yine bilen çıkmadı! Süper Loto sonucu açıklandı ve MPİ büyük ikramiye tutarını belirledi. Vatandaşlar dudak uçuklatan büyük ikramiyeyi kazanmak için bayilere koştu. Şimdi ise internet üzerinden 27 Eylül Süper Loto sonucunu araştırıyor. İşte MPİ 27 Eylül Süper Loto sonucu…

SÜPER LOTO SONUÇLARI

Milli Piyango İdaresi, canlı yayında, noter huzurunda Süper Loto çekilişini gerçekleştirdi. İşte talihli rakamlar: 11, 18, 24, 41, 45, 54

SÜPER LOTO İKRAMİYE DAĞILIMI

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 5 bilen 86 kişi, 8 bin 811 lira 55’er kuruş; 4 bilen 4 bin 497 kişi 180 lira 90’ar kuruş; 3 bilen 94 bin 299 kişi, 14 lira 90’ar kuruş ikramiye kazandı. Çekilişte, toplam 2 milyon 976 bin 355 lira 70 kuruş ikramiye dağıtıldı. Hasılattan, KDV olarak 2 milyon 149 bin 874 lira 24 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 1 milyon 202 bin 568 lira 78 kuruş kamuya aktarıldı.

SÜPER LOTO'DA EN ÇOK ÇIKAN SAYILAR

Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen Süper Loto adlı şans oyununun son bir sene içinde yapılan çekilişlerinde en çok çıkan sayılar ve kaç kere çıktıkları aşağıda şekildedir.

35 – 308 kez / 13 – 292 kez / 37 – 288 kez / 1 – 272 kez / 45 – 260 kez

17 – 252 kez / 22 – 252 kez / 33 – 252 kez / 23 – 252 kez / 4 – 248 kez

41 – 244 kez / 50 – 224 kez /43 – 244 kez / 14 – 244 kez / 19 – 244 kez

47 – 244 kez / 18 – 244 kez / 29 – 240 kez / 36 – 236 kez / 46 – 236 kez

54 – 232 kez / 31 – 232 kez /21 – 228 kez / 5 – 228 kez / 34 – 228 kez

40 – 220 kez / 26 – 220 kez / 20 – 220 kez / 15 – 220 kez / 49 – 220 kez

2 – 220 kez / 9 – 212 kez / 39 – 212 kez / 16 – 208 kez / 12 – 216 kez

51 – 216 kez / 10 – 216 kez / 32 – 208 kez / 6 – 200 kez / 24 – 200 kez

48 – 200 kez / 30 – 200 kez / 25 – 196 kez / 38 – 196 kez / 53 – 192 kez

44 – 192 kez / 3 – 192 kez / 8 – 192 kez / 7 – 192 kez / 11 – 192 kez