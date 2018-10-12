Süper Loto sonuçları açıklandı! Süper Loto’da dudak uçuklatan ikramiye devleşerek büyüyor…

Milli Piyango İdaresi Süper Loto'nun 6 şanslı rakamını açıkladı. Kimse bilemedi ve ikramiye 8. kez devretti, 17 milyona yaklaştı. Mlili Piyango'nun en çok devreden ve en çok kazandıran Süper Loto oyunu adeta yeni bir rekor deniyor. Bu hafta verilen büyük ikramiye dudak uçuklattı. Vatandaşlar her ne kadar 6 şanslı rakamı bilemediği için üzülse de haftaya yeniden şanslarını deneyebilirler. Haftanın sonuçları şu şekilde...

Milli Piyango İdaresi Süper Loto çekiliş sonucunu açıkladı. Süper Loto 8.kez devretti! Haftalardır devreden oyunun talihlisi kim olacak merak ediliyor. Süper Loto, Mili Piyango İdaresi tarafından her perşembe saat 21.15'te açıklanıyor. Vatandaşlar 1-54 sayı kümesi içinden çekilişle belirlenecek olan 6, 5, 4, ve 3 sayıyı bilmeye çalışıyor. İşte 11 Ekim tarihli Süper Loto sonuçları… SÜPER LOTO SONUÇLARI Her perşembe Milli Piyango İdaresi’nin Ankara Balgat binasında saat 21.15’te internetten canlı yayında açıklanan Süper Loto sonuçları haberimizde… DEVİRLİ SÜPER LOTO SONUÇLARI 7, 13, 24, 35, 39, 44

SÜPER LOTO’DA İKRAMİYE DAĞILIMI SÜPER LOTO İKRAMİYE ÖDEME MERKEZLERİ (3) ve (4) bilenlerin ikramiyelerini bayiler,

(5) bilenlerin ikramiyelerini bayiler ve Milli Piyango İdaresi Şubeleri,

(6) bilenlerin ikramiyeleri Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünce ödenmektedir. SÜPER LOTO NEDİR? İdare tarafından düzenlenen, katılımcıların 1-54 sayı kümesi içinden çekilişle belirlenecek olan 6, 5, 4, ve 3 sayının doğru tahmin edilmesine dayanan ve kısaca ” oyun ” olarak da ifade edilen şans oyunudur.Çekiliş özel çekiliş küresi kullanılmak suretiyle oyun planına göre dağıtılacak ikramiyeleri kazanacak numaraların belirlenmesidir. Çekilişler İdarece belirlenecek gün ve saatte gerçekleştirilir. Süper Loto sonuçları perşembe geceleri saat 21.15 MPİ canlı yayını ile belirlenir. Kazandıran numaralar ise en hızlı şekilde Sözcü’den öğrenilir.

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