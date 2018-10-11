Süper Loto sonuçları açıklandı: 11 Ekim Milli Piyango Süper Loto çekilişi…

Süper Loto sonuçları belli oldu. 7 kez devreden büyük ikramiye bu hafta 8. kez devretti. 16 milyonu aşan büyük ikramiyeyi bu haftada çıkmadı. Süper Loto çekiliş sonucu Milli Piyango İdaresi tarafından açıklandı. İşte, 11 Ekim Süper Loto sonuçları...

Milli Piyango tarafından yapılacak 11 Ekim Süper Loto sonuçları vatandaşlar tarafından heyecanla bekleniyor. 7 haftadır devreden Süper Loto, bu hafta 16 milyonu aşması beklenen büyük ikramiye ile dikkatleri üstüne çekti. Milli Piyango İdaresi tarafından gerçekleştirilecek 11 Ekim Süper Loto çekiliş sonuçları ve ikramiye dağılımı haberimizde…

SÜPER LOTO 11 EKİM SONUÇLARI

7 haftadır devreden Süper Loto sonuçları bu hafta sabırsızlıkla bekleniyordu. Her perşembe olduğu gibi bu hafta da zengin olma hayali kuran vatandaşlar Süper Loto sonuçlarını merak ediyor. 11 Ekim 2018 tarihinde MPİ tarafından düzenlenen çekiliş ile Süper Loto sonucu şu şekilde:

7, 13, 24, 35, 39, 44

SÜPER LOTO’DA EN ÇOK ÇIKAN SAYILAR

Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen Süper Loto adlı şans oyununun son bir sene içinde yapılan çekilişlerinde en çok çıkan sayılar ve kaç kere çıktıkları aşağıda şekildedir.

35 – 308 kez / 13 – 292 kez / 37 – 288 kez / 1 – 272 kez / 45 – 260 kez

17 – 252 kez / 22 – 252 kez / 33 – 252 kez / 23 – 252 kez / 4 – 248 kez

41 – 244 kez / 50 – 224 kez /43 – 244 kez / 14 – 244 kez / 19 – 244 kez

47 – 244 kez / 18 – 244 kez / 29 – 240 kez / 36 – 236 kez / 46 – 236 kez

54 – 232 kez / 31 – 232 kez /21 – 228 kez / 5 – 228 kez / 34 – 228 kez

40 – 220 kez / 26 – 220 kez / 20 – 220 kez / 15 – 220 kez / 49 – 220 kez

2 – 220 kez / 9 – 212 kez / 39 – 212 kez / 16 – 208 kez / 12 – 216 kez

51 – 216 kez / 10 – 216 kez / 32 – 208 kez / 6 – 200 kez / 24 – 200 kez

48 – 200 kez / 30 – 200 kez / 25 – 196 kez / 38 – 196 kez / 53 – 192 kez

44 – 192 kez / 3 – 192 kez / 8 – 192 kez / 7 – 192 kez / 11 – 192 kez

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