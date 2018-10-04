Süper Loto sonuçları açıklandı! (4 Ekim 2018) Dev ikramiye sahibini bekliyor!

Süper Loto’da heyecan dorukta! Haftalardır büyük ikramiyenin sahibi çıkmadı. Kuponlarını dolduran vatandaşlar heyecanla Süper Loto çekiliş sonucunu bekliyor. Milli Piyango İdaresi büyük ikramiye tutarı olarak 13 milyon 918 bin TL belirledi. İşte 4 Ekim Süper Loto çekiliş sonucu…
4 EKİM SÜPER LOTO ÇEKİLİŞ SONUCU
Milli Piyango çekiliş heyeti ve noter huzurunda Süper Loto çekiliş sonucu açıklandı:
5, 12, 25, 43, 51, 52
SÜPER LOTO’DA EN ÇOK ÇIKAN SAYILAR
Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen Süper Loto adlı şans oyununun son bir sene içinde yapılan çekilişlerinde en çok çıkan sayılar ve kaç kere çıktıkları aşağıda şekildedir.
35 – 308 kez / 13 – 292 kez / 37 – 288 kez / 1 – 272 kez / 45 – 260 kez
17 – 252 kez / 22 – 252 kez / 33 – 252 kez / 23 – 252 kez / 4 – 248 kez
41 – 244 kez / 50 – 224 kez /43 – 244 kez / 14 – 244 kez / 19 – 244 kez
47 – 244 kez / 18 – 244 kez / 29 – 240 kez / 36 – 236 kez / 46 – 236 kez
54 – 232 kez / 31 – 232 kez /21 – 228 kez / 5 – 228 kez / 34 – 228 kez
40 – 220 kez / 26 – 220 kez / 20 – 220 kez / 15 – 220 kez / 49 – 220 kez
2 – 220 kez / 9 – 212 kez / 39 – 212 kez / 16 – 208 kez / 12 – 216 kez
51 – 216 kez / 10 – 216 kez / 32 – 208 kez / 6 – 200 kez / 24 – 200 kez
48 – 200 kez / 30 – 200 kez / 25 – 196 kez / 38 – 196 kez / 53 – 192 kez
44 – 192 kez / 3 – 192 kez / 8 – 192 kez / 7 – 192 kez / 11 – 192 kez
EN SON OYNANAN ŞANS OYUNLARI:
İKRAMİYE KAZANANLAR DİKKAT!
Süper Loto oyunu çekilişlerinde ikramiye kazanan talihlilerin ikramiyeleri,(3) ve (4) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayilerinden,
(5) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayileri veya MPİ Şubelerinden,
(6) bilenlere ise, ikramiyeleri Genel Müdürlük ile Şube Müdürlüklerince (Şube Müdürlükleri 500.000 TL.'ye kadar) ödenmektedir.
Merakla beklenen Yılmaz Özdil'in son kitabı "Mustafa Kemal" Plus abonelerine hediye.