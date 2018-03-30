Süper Loto’da umutlar gelecek çekilişlere kaldı… Süper Loto sonuçları belli oldu! İşte 29 Mart sonuçları

Süper Loto çekiliş sonuçlarına göre kazanan numaralar belirlendi ancak kimse 6 sayıyı birden doğru tahmin edemedi. Süper Loto çekilişinde beklenen sonuçlar açıklandı ve şans oyunu tutkunları Süper Loto sonuçlarına kavuştu. İşte 29 Mart tarihli Süper Loto sonuçları...

Süper Loto sonuçları belli oldu. Dev ikramiyeyi kazanan olmadı. Milli Piyango İdaresi tarafından canlı yayında belirlenen Süper Loto sonuçları belli oldu. Süper Loto sonuçlarına göre kazanan numaraları kimse doğru tahmin edemedi. Gelen devirle beraber ikramiye büyüdü milyonlarca kişinin zengin olma hayali ertelendi. Süper Loto sonuçları perşembe geceleri saat 21.15 MPİ canlı yayını ile belirleniyor. İşte bu haftanın sonuçları…

29 MART SÜPER LOTO SONUÇLARI

Süper Loto’da haftanın kazanan numaraları şu şekilde; 7, 8, 15, 16 23, 24



SÜPER LOTO İKRAMİYE ÖDEME MERKEZLERİ

(3) ve (4) bilenlerin ikramiyelerini bayiler,

(5) bilenlerin ikramiyelerini bayiler ve Milli Piyango İdaresi Şubeleri,

(6) bilenlerin ikramiyeleri Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünce ödenmektedir.

SÜPER LOTO NASIL OYNANIR?

İdare tarafından düzenlenen, katılımcıların 1-54 sayı kümesi içinden çekilişle belirlenecek olan 6, 5, 4, ve 3 sayının doğru tahmin edilmesine dayanan ve kısaca ” oyun ” olarak da ifade edilen şans oyunudur.Çekiliş özel çekiliş küresi kullanılmak suretiyle oyun planına göre dağıtılacak ikramiyeleri kazanacak numaraların belirlenmesidir. Çekilişler İdarece belirlenecek gün ve saatte gerçekleştirilir. Süper Loto sonuçları perşembe geceleri saat 21.15 MPİ canlı yayını ile belirlenir. Kazandıran numaralar ise en hızlı şekilde Sözcü'den öğrenilir.