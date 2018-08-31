Süper Loto sonuçları belli oldu! Süper Loto’da yeni devir serisiyle ikramiye katlanıyor…

Süper Loto’da 30 Ağustos tarihli haftanın çekilişi yapıldı. Süper Loto sonuçlarını kontrol etmek için internete akın etti. Süper Loto sonuçlarına göre büyük ikramiyeyi kazanan numaralar belli oldu fakat kimse numaraları doğru olarak tahmin edemeyince Süper Loto gelecek haftaya devretti.

Süper Loto sonuçları açıklandı, Süper Loto sonuçlarına göre bir devir daha geldi. Vatandaşlar bu hafta büyük ikramiyede şansını denemek için kuponlarını doldurdu ve zengin olma umuduyla Süper Loto sonuçlarını kontrol etmeye başladı. 30 Ağustos Süper Loto sonuçlarına göre 2. devir gerçekleşti…

SÜPER LOTO SONUÇLARI 30 AĞUSTOS

Milli Piyango İdaresi Süper Loto'da bu hafta büyük ikramiye tutarı olarak 2 milyon 897 bin TL belirledi. Her perşembe Milli Piyango İdaresi'nin Ankara Balgat binasında saat 21.15'te internetten canlı yayında Süper Loto çekilişi açıklanıyor.

SÜPER LOTO'DA YENİ DEVİR SERİSİ Milli Piyango çekiliş heyeti ve noter huzurunda açıklanan Süper Loto sonucu: 8, 19, 31, 39, 42, 47

Süper Loto’nun bu haftaki çekilişinde 6 bilen çıkmayınca 2 milyon 897 bin 916 lira 32 kuruş devretti. Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 5 bilen 45 kişi 11 bin 624 lira 35’er kuruş, 4 bilen 2 bin 973 kişi 188 lira 65’er kuruş, 3 bilen 61 bin 255 kişi 15 lira 85’er kuruş ikramiye almaya hak kazandı. Çekilişte, toplam 2 milyon 54 bin 843 lira 95 kuruş ikramiye dağıtıldı. Hasılattan, KDV olarak 1 milyon 486 bin 868 lira 3 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 830 bin 240 lira 20 kuruş kamuya aktarıldı.

SÜPER LOTO’DA EN ÇOK ÇIKAN SAYILAR

Süper Loto’da en çok kazandıran numaralar sırasıyla 35, 13, 1, 37, 45, 33, 17 ve 23 şeklinde. Çekilişte en az çıkan sayılar ise; 7, 11, 27, 28, 42, 52 ve 53'tür.