Süper Loto sonuçları her Perşembe olduğu gibi bu hafta da talihli numaraları belli oldu. Geçtiğimiz hafta ilk devri gerçekleştiren Süper Loto sonuçlarına göre bugün ikinci devir geldi. MPİ tarafından gerçekleştirilen Süper Loto çekilişi geçtiğimiz hafta 6 bilen çıkmayınca devretmişti. Süper Loto çekilişi sonucuna göre büyük ikramiye 3 milyon liraya dayandı. İşte, Süper Loto çekilişi sonucu...

Süper Loto çekilişi sonuçları için geri sayım başladı. Geçtiğimiz hafta ilk devirin ardından 1 milyonu aşan büyük ikramiyeye sahip olan Süper Loto çekilişi sonucu geçtiğimiz hafta kazandıran numaraları 27, 37, 39, 45, 47 ve 51 olarak belirlenmişti. Bugün MPİ tarafından gerçekleştirilecek Süper Loto sonuçları belli oldu. İşte 20 Aralık Süper Loto sonucu…

20 ARALIK SÜPER LOTO ÇEKİLİŞİ SONUÇLARI

7 – 13 – 21 – 28 – 37 – 54

SÜPER LOTO SONUÇLARINA GÖRE İKRAMİYE

20 Aralık Süper Loto sonucu içerisinde 5 bilen 66 kişi 7 bin 258 lira kazandı. 4 bilen 3460 kişi 148 lira kazanırken, 3 bilen 65 bin kişi 13 lira kazanmayı hak etti.

13 ARALIK SÜPER LOTO LOTO SONUÇLARI

Süper Loto 13 Aralık çekilişinde 5 bilen 40 kişi 11.186,25 TL kazandı. 4 bilen 2.966 kişi ise 161,80 Türk Lirasının sahibi oldu.

13 ARALIK SÜPER LOTO LOTO SONUÇLARI

Süper Loto 13 Aralık çekilişinde 5 bilen 40 kişi 11.186,25 TL kazandı. 4 bilen 2.966 kişi ise 161,80 Türk Lirasının sahibi oldu.

SÜPER LOTO İKRAMİYE ÖDEME MERKEZLERİ

(3) ve (4) bilenlerin ikramiyelerini bayiler,

(5) bilenlerin ikramiyelerini bayiler ve Milli Piyango İdaresi Şubeleri,

(6) bilenlerin ikramiyeleri Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünce ödenmektedir.

SÜPER LOTO’DA EN ÇOK ÇIKAN SAYILAR

Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen Süper Loto adlı şans oyununun son bir sene içinde yapılan çekilişlerinde en çok çıkan sayılar ve kaç kere çıktıkları aşağıda şekildedir.

35 – 308 kez / 13 – 292 kez / 37 – 288 kez / 1 – 272 kez / 45 – 260 kez

17 – 252 kez / 22 – 252 kez / 33 – 252 kez / 23 – 252 kez / 4 – 248 kez

41 – 244 kez / 50 – 224 kez /43 – 244 kez / 14 – 244 kez / 19 – 244 kez

47 – 244 kez / 18 – 244 kez / 29 – 240 kez / 36 – 236 kez / 46 – 236 kez

54 – 232 kez / 31 – 232 kez /21 – 228 kez / 5 – 228 kez / 34 – 228 kez

40 – 220 kez / 26 – 220 kez / 20 – 220 kez / 15 – 220 kez / 49 – 220 kez

2 – 220 kez / 9 – 212 kez / 39 – 212 kez / 16 – 208 kez / 12 – 216 kez

51 – 216 kez / 10 – 216 kez / 32 – 208 kez / 6 – 200 kez / 24 – 200 kez

48 – 200 kez / 30 – 200 kez / 25 – 196 kez / 38 – 196 kez / 53 – 192 kez

44 – 192 kez / 3 – 192 kez / 8 – 192 kez / 7 – 192 kez / 11 – 192 kez

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