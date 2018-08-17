Süper Loto sonuçları 16 Ağustos: Süper Loto sonuçları bir kişiyi milyoner yaptı…

Süper Loto sonuçlarında 3 haftadır kimse doğru numaraları tahmin edemiyordu ve Süper Loto haftalardır devrediyordu. Dün akşam saatlerinde yapılan Süper Loto çekilişinde ikramiye 7 milyon TL’nin üzerine çıktı, çekiliş sonucunda ikramiye sahibini buldu. İşte Milli Piyango İdaresi tarafından yapılan Süper Loto çekilişi sonuçları…
SÜPER LOTO SONUÇLARI AÇIKLANDI?
Süper Loto sonuçlarıyla talih Bursa Osmangazi'den bir kişinin yüzüne güldü. Süper Loto’da kazanan numaralar 9, 11, 12, 35, 49, 52 olarak belirlendi.
Çekilişte, 9 milyon 720 bin 481 lira 20 kuruş ikramiye dağıtıldı. Hasılattan, KDV olarak 1 milyon 830 bin 576 lira 20 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 1 milyon 23 bin 650 lira 38 kuruş kamuya aktarıldı.
Çekilişte 6 bilen talihlinin kuponunu Bursa’nın Osmangazi ilçesinden yatırdığı bildirildi.
SÜPER LOTO’DA EN ÇOK ÇIKAN SAYILAR
Süper Loto’da en çok kazandıran numaralar sırasıyla 35, 13, 1, 37, 45, 33, 17 ve 23 şeklinde. Çekilişte en az çıkan sayılar ise; 7, 11, 27, 28, 42, 52 ve 53'tür.