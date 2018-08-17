Süper Loto sonuçları 16 Ağustos: Süper Loto sonuçları bir kişiyi milyoner yaptı…

Süper Loto sonuçları belli oldu. Vatandaşlar bu hafta büyük ikramiyede şansını denemek için kuponlarını doldurdu ve zengin olma umuduyla Süper Loto sonuçlarını kontrol etmeye başladı. Süper Loto çekiliş sonucu açıklandı, 7 milyon liralık dev ikramiye Bursa'ya çıktı. İşte haftanın Süper Loto sonuçlarıyla ilgili detaylar...

Süper Loto sonuçlarında 3 haftadır kimse doğru numaraları tahmin edemiyordu ve Süper Loto haftalardır devrediyordu. Dün akşam saatlerinde yapılan Süper Loto çekilişinde ikramiye 7 milyon TL’nin üzerine çıktı, çekiliş sonucunda ikramiye sahibini buldu. İşte Milli Piyango İdaresi tarafından yapılan Süper Loto çekilişi sonuçları…

SÜPER LOTO SONUÇLARI AÇIKLANDI?

Süper Loto sonuçlarıyla talih Bursa Osmangazi'den bir kişinin yüzüne güldü. Süper Loto’da kazanan numaralar 9, 11, 12, 35, 49, 52 olarak belirlendi.

16 AĞUSTOS SÜPER LOTO SONUCU Milli Piyango İdaresi tarafından açıklanan Süper Loto sonuçları şöyle: 9, 11, 12, 35, 49, 52

Süper Loto’nun 565’inci hafta çekilişinde 6 bilen 1 kişi, 7 milyon 186 bin 948 lira 80 kuruş ikramiyenin sahibi oldu.Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 5 bilen 66 kişi 9 bin 772 lira 65’er kuruş, 4 bilen 3 bin 696 kişi 187 lira 95’er kuruş, 3 bilen 78 bin 31 kişi 15 lira 30’ar kuruş ikramiye almaya hak kazandı.

Çekilişte, 9 milyon 720 bin 481 lira 20 kuruş ikramiye dağıtıldı. Hasılattan, KDV olarak 1 milyon 830 bin 576 lira 20 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 1 milyon 23 bin 650 lira 38 kuruş kamuya aktarıldı.

Çekilişte 6 bilen talihlinin kuponunu Bursa’nın Osmangazi ilçesinden yatırdığı bildirildi.

SÜPER LOTO’DA EN ÇOK ÇIKAN SAYILAR

Süper Loto’da en çok kazandıran numaralar sırasıyla 35, 13, 1, 37, 45, 33, 17 ve 23 şeklinde. Çekilişte en az çıkan sayılar ise; 7, 11, 27, 28, 42, 52 ve 53'tür.