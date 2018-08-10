Süper Loto sonuçlarına göre ikramiye katlanıyor! Süper Loto sonuç sorgulama sayfası…

Süper Loto’da 9 Ağustos tarihli haftanın çekilişi yapıldı. Süper Loto sonuçlarını kontrol etmek için internete akın etti. Süper Loto sonuçlarına göre büyük ikramiyeyi kazanan numaralar belli oldu fakat kimse numaraları doğru olarak tahmin edemeyince Süper Loto gelecek haftaya devretti. İşte Süper Loto sonuçları...

Süper Loto sonuçları açıklandı, Süper Loto sonuçlarına göre bir devir daha geldi. Vatandaşlar bu hafta büyük ikramiyede şansını denemek için kuponlarını doldurdu ve zengin olma umuduyla Süper Loto sonuçlarını kontrol etmeye başladı. 9 Ağustos Süper Loto sonuçlarına göre 4. devir gerçekleşti…

13, 21, 28, 47, 49, 54 9 Ağustos 2018 tarihinde MPİ tarafından düzenlenen çekiliş ile Süper Loto sonucu bu şekilde belirlendi...

SÜPER LOTO'DA EN ÇOK ÇIKAN SAYILAR

Süper Loto'da en çok kazandıran numaralar sırasıyla 35, 13, 1, 37, 45, 33, 17 ve 23 şeklinde. Çekilişte en az çıkan sayılar ise; 7, 11, 27, 28, 42, 52 ve 53’tür.

SÜPER LOTO SONUÇLARINA GÖRE İKRAMİYE DAĞILIMI

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 5 bilen 36 kişi 15 bin 726 lira 65'er kuruş, 4 bilen 3 bin 175 kişi 191 lira 55'er kuruş, 3 bilen 67 bin 726 kişi 15 lira 50'şer kuruş ikramiye almaya hak kazandı.

Çekilişte, toplam 2 milyon 224 bin 83 lira 65 kuruş ikramiye dağıtıldı. Hasılattan, KDV olarak 1 milyon 607 bin 183 lira 39 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 898 bin 620 lira 26 kuruş kamuya aktarıldı.