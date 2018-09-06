Süper Loto sonucu açıklandı! İşte 6 Eylül Süper Loto çekiliş sonucu…

Süper Loto her perşembe saat 21.15'te çekiliyor. Kuponlarını dolduranlar Süper Loto çekiliş sonucunu araşıtırıyor.En çok kazandıran oyunlardan biri olan Süper Loto oyununda büyük ikramiye bilen olmadığı sürece diğer haftalara devrediyor. İşte 6 Eylül Süper Loto sonucu...

Süper Loto, Milli Piyango İdaresi, tarafından düzenlenen, katılımcıların 1-54 sayı kümesi içinden çekilişle belirlenecek olan 6, 5, 4, ve 3 sayının doğru tahmin edilmesine dayanan bir şans oyunudur. MPİ bu hafta Süper Loto büyük ikramiye tutarı olarak 4 milyon 462 binTL belirledi.

6 EYLÜL SÜPER LOTO SONUCU

Milli Piyango İdaresi çekiliş heyeti ve noter huzurunda Süper Loto sonucunu açıkladı:

8, 18, 20, 43, 45, 51

SÜPER LOTO HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUSUNUZ?

Çekiliş özel çekiliş küresi kullanılmak suretiyle oyun planına göre dağıtılacak ikramiyeleri kazanacak numaraların belirlenmesidir. Çekilişler İdarece belirlenecek gün ve saatte gerçekleştirilir.

İkramiyelerin ödenmesinde yetkileri dahilinde olması koşuluyla bayiler ve İdarece belirlenen Şubeler yükümlüdür.

İkramiyelerin, bayiler ve Şubelerce ödenme süreleri idarece belirlenir. İkramiyeler, çekiliş tarihinden itibaren 1 yıl geçtikten sonra zaman aşımına uğrar.

Sistem tarafından kabul edilmeyen sahte, tahrif edilmiş, yırtılmış, zaman aşımına uğramış, iptal edilmiş biletlere ikramiye ödenmez. Bir bilete ikramiye ödenebilmesi için en az çekilen sayılar, barkot, bilet güvenlik numarası ve arka yüzündeki bilet seri numarasının açık şekilde okunması gerekir.

İKRAMİYE KAZANANLAR DİKKAT!

Süper Loto oyunu çekilişlerinde ikramiye kazanan talihlilerin ikramiyeleri,

(3) ve (4) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayilerinden,

(5) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayileri veya MPİ Şubelerinden,

(6) bilenlere ise, ikramiyeleri Genel Müdürlük ile Şube Müdürlüklerince (Şube Müdürlükleri 500.000 TL.’ye kadar) ödenmektedir..