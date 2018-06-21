Süper Loto sonuçları açıklandı: Milli Piyango 21 Haziran çekiliş sonuçlarını açıkladı! Büyük ikramiye…

Süper Loto sonuçları açıklandı! Süper Loto'da yine bilen çıkmadı! Süper Loto sonucu açıklandı ve MPİ büyük ikramiye tutarını belirledi. Vatandaşlar dudak uçuklatan büyük ikramiyeyi kazanmak için bayilere koştu. Şimdi ise internet üzerinden 21 Haziran Süper Loto sonucunu araştırıyor. İşte MPİ 21 Haziran Süper Loto sonucu...

Süper Loto yeni bir rekora koşuyor, dev ikramiye 6. kez devretti. Süper Loto oyununda 1-54 sayı kümesi içinden çekilişle belirlenecek olan 6, 5, 4, ve 3 sayıyı bilmeye çalışıyor. 6 haftadır şanslı rakamları bilen talihli çıkmadı. Milli Piyango İdaresi bu hafta büyük ikramiye tutarı olarak 12 milyon 326 bin TL belirledi. Haberimizden 21 Haziran MPİ Süper Loto sonucunu öğrenebilirsiniz.

21 HAZİRAN SÜPER LOTO SONUCU

Milli Piyango İdaresi, canlı yayında, noter huzurunda Süper Loto çekilişini gerçekleştirdi. İşte talihli rakamlar:

2, 10, 17, 25, 37, 52





EN SON OYNANAN ŞANS OYUNLARI:

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SÜPER LOTO NEDİR?İdare tarafından düzenlenen, katılımcıların 1-54 sayı kümesi içinden çekilişle belirlenecek olan 6, 5, 4, ve 3 sayının doğru tahmin edilmesine dayanan ve kısaca ” oyun ” olarak da ifade edilen şans oyunudur.Çekiliş özel çekiliş küresi kullanılmak suretiyle oyun planına göre dağıtılacak ikramiyeleri kazanacak numaraların belirlenmesidir. Çekilişler İdarece belirlenecek gün ve saatte gerçekleştirilir. Süper Loto sonuçları perşembe geceleri saat 21.15 MPİ canlı yayını ile belirlenir. Kazandıran numaralar ise en hızlı şekilde Sözcü'den öğrenilir.SÜPER LOTO İKRAMİYE ÖDEME MERKEZLERİ(3) ve (4) bilenlerin ikramiyelerini bayiler,

(5) bilenlerin ikramiyelerini bayiler ve Milli Piyango İdaresi Şubeleri,

(6) bilenlerin ikramiyeleri Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünce ödenmektedir.SÜPER LOTO'DA EN ÇOK ÇIKAN SAYILARSüper Loto'da en çok kazandıran numaralar sırasıyla 35, 13, 1, 37, 45, 33, 17 ve 23 şeklinde. Çekili