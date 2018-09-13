13 Eylül Süper Loto sonucu: Kimse bilemedi, ikramiye büyüyor!

Milli Piyango İdaresi, Perşembe akşamlarının vazgeçilmezi haline gelen Süper Loto çekiliş sonucunu açıkladı. Çekiliş ve noter huzurunda düzenlenen Süper Loto çekilişi sonucunda 6 şanslı rakam belirlendi. Ancak 4.haftada da şanslı rakamları kimse bilemedi. İşte Süper Loto sonucu...

Süper Loto bu hafta da devretti, bir aydır 6 şanslı rakamı kimse bilemiyor. Bu hafta MPİ Süper Loto büyük ikramiye tutarı olarak 6 milyon 722 bin TL belirledi. Kuponlarını dolduran vatandaşlar üç haftadır devreden büyük ikramiyenin bu hafta sahibi çıkacak mı merak ediyor. İşte 13 Eylül Perşembe Süper Loto sonucu…

SÜPER LOTO ÇEKİLİŞ SONUCU

Milli Piyango İdaresi, haftanın 6 şanslı numarasını belirledi:

12, 17, 21, 40, 41, 43





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İkramiyelerin ödenmesinde yetkileri dahilinde olması koşuluyla bayiler ve İdarece belirlenen Şubeler yükümlüdür. İkramiyelerin, bayiler ve Şubelerce ödenme süreleri idarece belirlenir. İkramiyeler, çekiliş tarihinden itibaren 1 yıl geçtikten sonra zaman aşımına uğrar.

Sistem tarafından kabul edilmeyen sahte, tahrif edilmiş, yırtılmış, zaman aşımına uğramış, iptal edilmiş biletlere ikramiye ödenmez. Bir bilete ikramiye ödenebilmesi için en az çekilen sayılar, barkot, bilet güvenlik numarası ve arka yüzündeki bilet seri numarasının açık şekilde okunması gerekir.

İKRAMİYE KAZANANLAR DİKKAT!

Süper Loto oyunu çekilişlerinde ikramiye kazanan talihlilerin ikramiyeleri,

(3) ve (4) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayilerinden,

(5) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayileri veya MPİ Şubelerinden,

(6) bilenlere ise, ikramiyeleri Genel Müdürlük ile Şube Müdürlüklerince (Şube Müdürlükleri 500.000 TL.’ye kadar) ödenmektedir.