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Şüpheli ölüm! Başından vurulmuş halde bulundu

Antalya’nın Alanya ilçesinde bir kişi, evinde tabancayla başından vurulmuş halde ölü bulundu.

android-time 20:18 5 Kasım 2018
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Şüpheli ölüm! Başından vurulmuş halde bulundu
Antalya’nın Alanya ilçesinde bir kişi, evinde tabancayla başından vurulmuş halde ölü bulundu.

Edinilen bilgiye göre olay, saat 16.30 sıralarında Mahmutlar Mahallesi'ndeki bir evde meydana geldi. Sedat K.’den (35), bir süre haber alamayan arkadaşları bunun üzerine evinde gitti. Kapıyı açıp içeri giren arkadaşları Sedat K.’yi tabancayla başından vurulmuş halde yerde kanlar içerisinde yatarken buldu.

YANINDA TABANCAYLA BULUNDU

Yanında tabanca da bulunan şahsın arkadaşları durumu sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine eve gelen sağlık ekipleri Sedat K.’nin öldüğünü belirledi. Jandarma ve savcının incelemesinin ardından şahsın cenazesi otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. İntihar ihtimali üzerinde duran jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı. İHA

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