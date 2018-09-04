Suriye sınırına modernize edilmiş M-60 tanklarla önlem

İdlib'de gergin bekleyiş sürerken Türk Silahlı Kuvvetleri, kente yönelik müdahaleye karşı sınır hattındaki güvenlik önlemlerini arttırıyor. Sınıra modernizasyonu tamamlanan klimalı tanklar sev edilerek güvenlik duvarı oluşturuldu. TSK son teknoloji silah sistemlerine sahip tanklar, beton bariyerler ve güçlü ateş destek vasıtasıyla önlemlerini üst seviyeye çıkardı.

Teyakkuz haline geçen TSK, İblib’e komşu Hatay’ın sınır hattına birçok bölgeden askeri araç ve personel takviyesi yapıyor. Sınır hattında gönderilen zırhlı paletli silahlar arasında modernize edilen M-60 tankları da yer alıyor. Özel klimayla donatılan ve bölge koşullarına uygun M-60 tanklarında, göç durumunu gözetleyebilen yakın mesafe gözetleme sistemi de yer alıyor. Füzelere karşı lazer uyarı sistemi, 12.7 milimetre SARP uzaktan kumanda edilen silah sistemi, ASELSAN sürücü görüş sistemi ve zırhı güçlendiren koruma astarına da sahip olan tanklar, sınır hattında etkin görev yapıyor.

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İdlib’e müdahale sonrası Türkiye’ye gelebilecek göç dalgası için de Suriye topraklarında kurulan Atme kampı hazır hale getirildi. TSK’nın İdlib’i çevreleyen 12 gözlem noktası da beton bariyerler ve ateş destek vasıtalarıyla güçlendirildi.

İDLİB’E HAVA SALDIRILARI DÜZENLENDİ SINIRDA ÖNLEMLER ARTIRILDI

Öte yandan Rusya İdlib’de bazı bölgelere bugün hava saldırıları düzenlendi. Saldırı üzerine Türkiye sınırındaki güvenlik önlemleri artırıldı.

İdlib’in Cisir Şugur ilçesine bağlı Şagar kasabası ile Basnakol köyü arasındaki ve Türkmen Dağı’ndeki ormanlık alanlara öğle saatlerinde hava saldırısı düzenlendi. Rus uçakların sortileriyle vurulan bölgelerden duman yükseldi. Saldırılarda ölüp olmadığı ise henüz açıklanmadı. İdlib’in Cisir Şugur ilçesinin güneyinde ise bomba yüklü araç patlatıldı. Patlamada 2 kişi yaralandı.

DHA