Suriye sınırına tank ve fırtına obüsü sevkiyatı

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından birliklere takviye amacıyla gönderilen fırtına obüsü ve tank yüklü tırlar ile zırhlı personel taşıyıcılar Hatay'a ulaştı.