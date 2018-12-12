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Suriye sınırında hareketli anlar! Operasyon için hazırlıklar başladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Fırat'ın doğusunda bulunan ve Türkiye'nin birliği ile milli güvenliğini tehdit eden terör örgütlerine karşı operasyon yapılacağı açıklamasından sonra Suriye sınırındaki Kilis'e obüslerin de bulunduğu zırhlı araçlar sevk edildi.

android-time 18:33
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Fırat'ın doğusunda bulunan ve Türkiye'nin birliği ile milli güvenliğini tehdit eden terör örgütlerine karşı operasyon yapılacağı açıklamasından sonra Suriye sınırındaki Kilis'e obüslerin de bulunduğu zırhlı araçlar sevk edildi.

Çeşitli kentlerde konuşlu birliklerden sevk edilen aralarında obüs ve zırhlı araçların da bulunduğu 18 araçlık konvoy, akşam saatlerinde Kilis’e ulaştı. Güvenlik önlemleri arasında ilerleyen askeri konvoydaki araçların, Suriye sınır hattındaki üslerde konuşlandırılacağı bildirildi.

Sınır hattındaki hareketlilik böyle görüntülerndi. DHA

Sınır hattındaki hareketlilik böyle görüntülerndi. DHA

CUMHURBAŞKANI AÇIKLAMIŞTI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Suriye’nin doğusundaki terör örgütlerine yönelik olarak birkaç gün içerisinde operasyonların başlayacağı açıklamasından sonra sınıra daha fazla birlik ve askeri malzeme gönderilmesi bekleniyor. DHA

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Son güncelleme: android-time 19:4712.12.2018
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