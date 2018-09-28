Suriye sınırında ‘özel güvenlik bölgesi’ uygulaması uzatıldı

Gaziantep Valiliği, Suriye sınır hattı boyunca “özel güvenlik bölgesi” uygulamasını 15 gün süreyle yeniden uzatıldığını bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamada, Suriye sınırda güvenlik durumunu desteklemek, vatandaşın can ve mal güvenliğini olası tehdit ve tehlikelerden bertaraf etmeyi amaçlayan uygulamanın 15 gün süreyle uzatıldığı belirtildi.

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ARAÇ VE İNSAN GİRİŞ-ÇIKIŞI KONTROL EDİLECEK

Valilik açıklamasında, “2565 Sayılı Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanunu’nun 32/A maddesi gereğince; hududun geri bölgesinde, 28 Eylül 2018 Cuma günü saat 17.00’de başlayıp, 12 Ekim 2018 Cuma günü saat 17.00’de bitecek şekilde 15 gün süre ile Valiliğimizce Özel Güvenlik Bölgesi ilan edilmesine karar verilmiştir. Buna göre 28 Eylül 2018-12 Ekim 2018 tarihleri arasında Özel Güvenlik Bölgesi ilan edilen yerlerde her türlü araç ve insan giriş-çıkışının kontrolü, gerektiğinde yasaklanması ve gerekli güvenlik tedbirlerinin alınması İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğünce yapılacaktır” denildi.