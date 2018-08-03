Suriye sınırında özel güvenlik uygulaması başlatıldı

Gaziantep Valiliği, Suriye sınır hattında güvenlik durumunu desteklemek, vatandaşların can ve mal güvenliğini sağlamak, olası tehdit ve tehlikeleri önlemek üzere; 15 gün süreyle özel güvenlik bölgesi uygulaması başlatıldığını açıkladı.

Gaziantep Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, Suriye sınırında güvenlik durumunu desteklemek, vatandaşların can ve mal güvenliğini olası tehdit ve tehlikelerden bertaraf etmek üzere özel güvenlik bölgesi uygulaması başlatıldığı bildirildi.

Valilik açıklmasında; “Son günlerde, Suriye sınırında güvenlik durumunu desteklemek ve ayrıca vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini sağlamak, olası tehdit ve tehlikeleri bertaraf etmek üzere; 2565 sayılı Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanunu’ nun 32/A maddesi gereğince; Köprübatı Hudut Karakolu, Karkamış Hudut Karakolu, Karkamış Türk Yurdu Hudut Karakolu, Türkyurdu Şehit F.Oğuzcan Hudut Karakolu Bölgesinde , 03 Ağustos Cuma günü saat 17.00′ den başlayıp 17 Ağustos 2018 Cuma günü saat 17.00′ de bitecek şekilde (15) gün süre ile Valiliğimizce Özel Güvenlik Bölgesi ilan edilmesine karar verilmiştir.

Buna göre, 03 Ağustos 2018-17 Ağustos 2018 tarihlerinde Özel Güvenlik Bölgesi ilan edilen yerlerde her türlü araç ve insan giriş-çıkışının kontrölü, gerektiğinde yasaklanması ve gerekli güvenlik tedbirlerinin alınması, İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğünce yapılacaktır” ifadelerine yer verildi.