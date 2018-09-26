Reklamsız Sözcü
Giriş Yap Satın Al
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Suriye’de 2 askerin şehit olduğu saldırıya karışan terörist yakalandı

Suriye’de Zeytin Dalı Harekatı sırasında iki askerin şehit edilmesi olayına karışan YPG/PKK’lı terörist K.G., Şanlıurfa’da yakalandı.

android-time 22:14 26 Eylül 2018
Haberler Gündem
Suriye’de 2 askerin şehit olduğu saldırıya karışan terörist yakalandı
Suriye’de Zeytin Dalı Harekatı sırasında iki askerin şehit edilmesi olayına karışan YPG/PKK’lı terörist K.G., Şanlıurfa’da yakalandı.

Zeytin Dalı Harekatı sırasında Cinderes bölgesinde çıkan çatışmada 2 askerin şehit edilmesi olayına karıştığı belirlenen terör örgütü PKK/YPG üyesi K.G.'nın Şanlıurfa'da gizlendiğinin bilgisini alan güvenlik güçleri harekete geçti. Söz konusu teröristin gizlediğini eve baskın yapan ekipler, K.G.'yı yakalayarak gözaltına aldı.

TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen terörist ‘silahlı terör örgütüne üye olma’, ‘kasten adam öldürmek’ ve ‘devletin birliğini ve ülke bütünlüğü bozmak’ suçundan tutuklandı. DHA

İLGİLİ HABERŞehit askerlerin katili iki YPG'li terörist daha Türkiye'ye getirildiŞehit askerlerin katili iki YPG'li terörist daha Türkiye'ye getirildi

6662’ye SOZCU yaz gönder, reklamsız sözcü plus’a anında abone ol. (Türkiye'den)
SIRADAKİ HABER
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp more
Yorumlar