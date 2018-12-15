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Suriye’deki PKK’lı teröristler hazırlığa başladı!

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinin karşısında bulunan Suriye'nin Rasulayn bölgesinde, PKK/YPG'li teröristler, Türkiye'nin olası operasyonuna karşı kullanmak için tünel ve hendek kazıyor.

android-time 18:06
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Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinin karşısında bulunan Suriye'nin Rasulayn bölgesinde, PKK/YPG'li teröristler, Türkiye'nin olası operasyonuna karşı kullanmak için tünel ve hendek kazıyor.

Fırat’ın doğusundaki terör örgütü PKK/YPG’ye yönelik operasyon yapılacağı açıklamalarının ardından bölgede bulunan teröristler, siper olarak kullanmak için tünel ve hendek kazmaya başladı.

PKK'lı teröristlerin hendek kazdıkları fotoğraflarla kanıtlandı. DHA

PKK’lı teröristlerin hendek kazdıkları fotoğraflarla kanıtlandı. DHA

Ceylanpınar’ın karşısında bulunan Rasulayn merkezinde iş makineleri ve kazma, kürekle hendek kazan teröristler, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin kullandığı İHA ve SİHA’ların görüşünü engellemek için hendeklerin üzerini zaman zaman brandalarla kapatıyor.

Terör örgütü PKK mensubu teröristlerin eylemlerini gizlemek için çeşitli kamuflaj yeöntemleri uyguladığı görüldü. DHA

Terör örgütü PKK mensubu teröristlerin eylemlerini gizlemek için çeşitli kamuflaj yeöntemleri uyguladığı görüldü. DHA

Şehir içi çatışmalar için hazırlık yaptığı öğrenilen teröristlerin ilçe merkezinin çeşitli noktalarında bubi tuzakları kurduğu ve halkın üzerinde baskı kurarak kendilerine katılmaya zorladıkları iddia ediliyor.

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DHA

DHA

DHA

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Son güncelleme: android-time 18:3715.12.2018
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