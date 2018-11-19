Suriyeli babaya kesik parmaklı fidye tuzağı

İstanbul'da, Taksim’e eğlenmeye giden Suriyeli Mohammed Omar arkadaşları tarafından kaçırıldı. Parmağı kesilmiş süsü verilen fotoğraflarla Suriyeli babadan 50 bin dolar fidye isteyen 4 kişi polisin operasyonuyla yakalandı.

Bağcılar'da babasıyla birlikte kuaförlük yapan Suriyeli Mohammed Omar 9 Kasım Günü arkadaşı F.M. ile Taksim'deki bir eğlence mekânına gitti. Bir süre eğlendikten sonra F.M., Omar'a Almanya'dan 2 Suriyeli kadının geldiğini ve kendilerini Beylikdüzü'nde beklediğini söyledi. Bunun üzerine mekândan çıkan gençler, otomobile binerek yola koyuldu. Gittiği evde Suriyeli kadınlar yerine 4 kişiyi gören Omar hayatının şokunu yaşadı. Darp edilen Suriyeli genç ellerinden ve ayaklarından bağlandı.

KAÇIRILDIKLARINI SÖYLEDİ

Olaydan 4 gün sonra F.M., Mohammed Omar'ın babası Khalil Omar'a giderek oğluyla birlikte kaçırıldıklarını, kaçıranların kendisini serbest bıraktığını söyledi. Fidyeciler, kaçırdıkları Mohammed Omar'ın kolunu sargıya alarak, kesilmiş süsü verdikleri parmağının fotoğrafını baba Omar'a attı. Fidyecilerin kendisinden 50 bin dolar istemeleri üzerine baba Omar, polise giderek şikâyetçi oldu.

EKİPLER YERİNİ TESPİT ETTİ

Olayla ilgili çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliğine bağlı Rehine Kurtarma ve Müzakere timi, güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı. Yapılan inceleme sonucunda polis, gencin önce Beylikdüzü sonra Esenyurt daha sonra da Başakşehir'e götürüldüğünü tespit etti.

GENÇ KURTARILDI

Beylikdüzü'nde belirlenen adrese operasyon düzenleyen polis, içeride kimseyi bulamayınca Esenyurt'taki adrese de baskın yaptı. Yapılan baskında 3 şüpheli gözaltına alındı. Suriyeli gencin Başakşehir'de olduğunu belirleyen polis, oradaki 1 şüpheliyi gözaltına alırken genci de kurtardı.

Gözaltına alınan Hüseyin M.(22), Dehan S.(35), Ziya Al H.(38) ve Vahid M.(27) şubedeki ifadelerinin alınmasının ardından adliyeye sevk edildi.

Polisin F.M. isimli şüpheliyi yakalama çalışmaları ise sürüyor.