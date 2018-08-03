Suriye’li hamile kadın evinde ölü bulundu!

İstanbul Sultangazi'de 7 buçuk aylık hamile olan ve bir çocuk annesi Suriyeli kadın evinde ölü bulundu. 4 yaşındaki oğlunun pedagog eşliğinde ifadesi alındı. Çocuğun ifadesi doğrultusunda Suriye uyruklu bir kişi tutuklandı.

Suriye’de yaşanan iç savaştan kaçarak İstanbul’a gelen Abdullah Cüneyd, Melek İsmail (41) ve Delal Ahmet (23) isimli iki eşi ile birlikte Sultangazi’ye yerleşti.

25 Haziran Günü Arnavutköy’de işyerine giden Abdullah Cüneyd öğlen saatlerinde eşi Delal Ahmet’i aradı fakat ulaşamadı. Akrabalarında olan diğer eşini arayarak Delal Ahmet’e ulaşamadığını söyleyen Abdullah Cüneyd eve gidince acı tabloyla karşılaştı. Evde eşini baygın halde bulan Abdullah Cüneyd ağlayan 4 yaşındaki oğlu A.C.’yi sakinleştirerek sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Delal Ahmet’in öldüğünü belirlemesi üzerine Türkçe bilmeyen Abdullah Cüneyd kendisine yardımcı olması için amcasının oğlu Nasır Cüneyd’i çağırarak polis merkezine gitti.

ÖLÜM SEBEBİ ARAŞTIRILIYOR

Eşinin ölümünü şüpheli bulan koca polis ekiplerinden yardım istedi. Olayla ilgili çalışma başlatılan soruşturma kapsamında yaklaşık 7 buçuk aylık hamile olan Delal Ahmet’in cansız bedeni inceleme için Adli Tıp Kurumuna götürülürken, ailenin ise bilgisine başvuruldu.

YASAK AŞK IDDIASI

Yapılan sorgulamalarda Abdullah Cüneyd’in ilk eşi olan Melek Cüneyd, Delal Ahmet’in akrabaları Nasır Cüneyd ile ilişkisi olduğunu belirtmesi üzerine polis ekipleri araştırmalarını derinleştirdi.

4 YAŞINDAKİ ÇOCUK “ANNEMİ NASIR CÜNEYD ÖLDÜRDÜ” DEDİ

Delal Ahmet ile birlikte evde bulunan 4 yaşındaki oğlu A.C.’nin pedagog eşliğinde ifadesi alındı. Çocuk, annesinin Nasır Cüneyd tarafından boğarak öldürüldüğünü anlattı.

TEK ŞÜPHELİ “CİNAYET İŞLEMEDİM” DEDİ

Alınan ifadeler üzerine polis ekipleri önceki gün Nasır Cüneyd’i gözaltına aldı. Emniyette yapılan sorgulamalarda Nasır Cüneyd’in Delal Ahmet’le ilişkilerinin olduğunu ama cinayet işlemediğini söylediği öne sürüldü.

Delal Ahmet’in ölüm sebebinin kesin tespiti için Adli Tıp raporununun beklendiği öğrenilirken, emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli Nasır Cüneyd sevk edildiği mahkemece tutuklandı.