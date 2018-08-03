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Suriyeli kadın plastik kelepçeyle boğularak öldürülmüş halde bulundu

Bursa’da plastik kelepçeyle boğulmuş, elleri bağlı bir kadın cesedi bulundu.

android-time 21:31 3 Ağustos 2018
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Bursa’da plastik kelepçeyle boğulmuş, elleri bağlı bir kadın cesedi bulundu.

Olay, Osmangazi'ye bağlı Namık Kemal mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Musab K. adlı genç, eve geldiğinde annesinin yerde hareketsiz yattığını gördü.

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Bunun üzerine genç, polis ve 112 ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen 112 ekipleri, 49 yaşındaki Melak Akta'nın öldüğünü tespit etti.

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Ellerini bağlayıp, plastik kelepçe ile boğmuşlar

Polis ekipleri, yaptıkları araştırmada 6 çocuk annesinin vahşice katledildiğini belirledi. Akta'nın ellerinin bağlandığı ve plastik kelepçe ile boğulduğu ortaya çıktı.

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Evde yapılan incelemelerde kahve içildiği de öğrenildi. Akta'nın çocukları ve akrabaları sinir krizi geçirdi. Akta'nın 5 yıl önce kocası Mahmut K.'den boşandığı öğrenildi. İHA

Son güncelleme: android-time 22:0903.08.2018
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