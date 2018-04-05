Suriyeli rehber aşk kurbanı!

İstanbul'da Suriyeli turist rehberi, cep telefonuyla görüştüğü kadının daveti üzerine gittiği evde tuzağa düşürüldü. İşkence yapıldıktan sonra ablasından 20 bin dolar fidye istenen Suriyeli turist rehberinin kurtarıldığı operasyonda 3 Suriyeli gözaltına alındı. Buluşma ayarlayan kadın ise her yerde aranıyor.

İstanbul Rehine Kurtarma ve Müzakere ekiplerini harekete geçiren olay 2 Nisan’da Sultangazi’de yaşandı.

Suriyeli bir kadın tarafından eve davet edilerek tuzağa düşürülen turist rehberi Muhammed Ali Alabdullah 21 yaşındaydı.

İddialara göre, 4 yıl önce mülteci olarak İstanbul’a gelerek turist rehberliği yapan Muhammed Ali Alabdullah’ı cep telefonundan arayan Suriyeli bir kadın tanışmak istediğini söyledi. Bir süre sonra yakın ilişki kuran Suriyeli kadın, turist rehberini 2 Nisan Günü evine davet etti. Sultangazi’deki adrese giden, turist rehberi kapıdan içeri girdiği esnada silahlı 3 Suriyeli tarafından alıkonuldu. Turist rehberini binanın bodrum katına götürerek akıl almaz işkenceler yapan 3 Suriyeli ardından rehberin Şanlıurfa’daki ablasını arayarak 20 bin dolar fidye istedi.

Çaresiz kadın ise fidyecileri İstanbul’daki kuzeni İşam Alabdullah’a konuyu iletti. Kuzeni ise polise şikayette bulunması üzerine İstanbul Rehine Kurtarma ve Müzakere ekipleri harekete geçti. Fidyecilerin buluşma kabul etmeyerek paranın banka hesabına yatırılmasını istemesi üzerine polis alan çalışması yaptı.

Rehberin en son Sultangazi’ye gittiğini belirleyen ekipler, bölgedeki Suriyelileri mercek altına alarak bir adresi belirledi. Adrese düzenlenen operasyon kapsamında turist rehberi kurtarılırken, Yasel Hasan El Hemmedi (23), Mahmoud Alhaj Mohammad (20) ve Abdulkerim El Ali (21) gözaltına alındı. Adreste pompalı tüfek ve bıçak ele geçirilirken, Suriyeli kadını yakalama çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.

Suriyeli turist hastahaneye götürülerek tedavi altına alınırken, şüpheliler ise sorguya alındı. Yapılan sorgulamalarda Mahmoud Alhaj Mohammad’ın cinsel saldırı suçundan kaydı olduğu ortaya çıktı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.