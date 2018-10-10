Suriyeli sığınmacıdan sınırın sıfır noktasında tek kişilik eylem

Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesinde Suriyeli Ali Silo, yaptığı tek kişilik eylemle savaşın sona ermesini ve bir an önce ülkelerine dönmek istediklerini söyledi.

Suriye'de patlak veren iç savaşın ardından Türkiye kapılarını mültecilere açmıştı. Yaşanan mülteci göçünden en çok etkilenen bölge ise Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesi oldu. Savaştan kaçarak Ceylanpınar'a gelen Ali Silo isimli Suriyeli, sınırın sıfır noktasına giderek tek kişilik eylem yaptı. Eylemde eline telefon alarak sosyal medya üzerinden canlı yapan Silo, tüm dünyaya seslendi. Ali Silo, eylemi sırasında savaşın bir önce bitmesini ve evlerine dönmek istediklerini belirterek, “PYD’li teröristlerden dolayı vatanıma dönemiyorum. Ben Kürdüm, Suriye’nin Rasulayn kentindenim. Derdim her türden insanla bir olmalıyız. İnsanoğlu olarak birbirimizden farkımız yok. Bir bütün dünya olarak bir olmalıyız. PYD taşeron bir örgüttür, para verene iş yapıyor. Bizim gibi parası olmayanlar ortada kalıyor. Biz hepimiz insanız, tek bir milletiz fakat işin en alıcı kısmı PYD’li teröristlerden dolayı vatanıma dönemiyorum” diye konuştu.

İHA