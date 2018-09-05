Suriyeliler, Ummanlı iş adamını İstanbul’da dolandırdı

Ummanlı iş insanı sosyal medya üzerinden tanıştığı Suriyeliler tarafından ticaret yapmak için İstanbul'a davet edildi. Sabiha Gökçen Havaalanı'na inen A.A.H. kendisini davet eden Suriyeliler tarafından gasp edildi.

Ummanlı iş adamı A.A.H. sosyal medya üzerinden Suriyeli O.H. ile tanıştı. O.H. Ummanlı iş adamını ticaret yapmak için İstanbul’a davet etti. Davet üzerine A.A.H. 3 Eylül günü Sabiha Gökçen Havaalanı’na geldi.

Havaalanında karşılanan iş adamı bir araca bindirildi ve araç seyir halindeyken bıçakla tehdit edilerek gasba uğradı. Paraları ve telefonları gasp edilen Ummanlı, polis merkezine giderek şikayetçi oldu.

Şikayeti değerlendiren Pendik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri A.A.H.’yi havaalanından alan aracı tespit ederek takip başlattı.

Yapılan takipler sonucu Esenyurt’ta belirlenen iki adrese operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında Suriye uyruklu O.H., M.H., M.B., M.D. ve K.E. gözaltına alınırken; bin 400 dolar, 5 adet telefon, 2 bin 960 lira, 2 adet yüzük, Ummanlı’ya ait kimlik ve pasaport ele geçirildi.

Emniyette yapılan sorgulamaların ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.D. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, diğer şüpheliler ise tutuklandı.