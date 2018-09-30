Suriyelilerden sokak ortasında kurşun yağmuru

İstanbul Fatih'te arkadaşlarını kafeye almadıkları için baskına giden grup, kafe çalışanını yolda görünce kurşun yağdırdı. Suriyeli kafe çalışanının öldüğü olayın görüntüleri güvenlik kameralarına yansırken, 5 kişi tutuklandı.

30 Temmuz sabahı Turgay K., Fatih’te bir kafeye girdi fakat kafe çalışanları temizlik yaptıkları gerekçesiyle Turgay K.’yı kafeden çıkardı. Kafeden çıkan Turgay K. 16.30 sıralarında kafe sahibi Mustafa Y. ile Muratpaşa Caddesi’nde karşılaşınca sabah yaşanan olayla ilgili aralarında tartışma yaşandı.

KAFEYE SAHİBİYLE ÇATIŞTI

Tartışma bir süre sonra alevlenerek ikili arasında silahlı çatışmaya döndü. Çatışmada, Erol P. isimli esnaf yaralanırken olay yerine gelen polis Mustafa Y. ve Turgay K.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Mahkemeye sevk edilen Mustafa Y. ve Turgay K. tutuklandı.

OLAYLAR BİTMEDİ

Bu kez yaşanan olayı öğrenen Turgay K.’nın arkadaşları, söz konusu kafeye baskın yapmak için akşam saatlerinde harekete geçti. Gruptakiler, Fatih, Molla Gürani Mahallesi’nde yolda karşılaştıkları söz konusu kafenin çalışanı Suriyeli Mohammed Aljamıl’a kurşun yağdırdı.

KAFE ÇALIŞANI ÖLDÜRÜLDÜ

Açılan ateş sonucu Mohammed Aljamıl hayatını kaybederken, şüpheliler ise olay yerinden kaçtı. Olay yerine gelen Cinayet Büro Amirliği ekipleri, çevredeki güvenlik kameralarını inceleyip, kafe çalışanlarının bilgisine başvurarak şüphelilerin kimliğini belirledi.

HEPSİ TUTUKLANDI

Fatih ve Beyoğlu’nda düzenlenen operasyonda Suriye uyruklu Dilawar H. (30) ve Shırkel N. (27) ile birlikte Y.S. (17), Bünyamin Z, (19) ve Mehmet Ali K. (18) yakalanarak gözaltına alındı.

Yapılan sorgulamaların ardından adliyeye sevk edilen 5 şüpheli de tutuklandı.