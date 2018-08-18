Suriyelilerin Öncüpınar Kapısı’nda son gün yoğunluğu

Kurban Bayramı’nı ülkelerinde geçirmek için Kilis Valiliği’nin online randevu sistemine başvuru yapıp Öncüpınar Sınır Kapısı’na gelen Suriyeliler, geçişlerin son gününde uzun kuyruk oluşturdu.
Sabah saatlerinden itibaren işlemleri yapılan Suriyeliler, ülkelerine geçiş yapmayı sürdürdü.
Yaşlı ve hastalara öncelik verilen geçişler sırasında çocuklara da eksik aşıları yapıldı.
TOPLAM 35 BİN 840 SURİYELİ GİTTİ
Suriyelilerin ülkelerine geçişleri, yoğunluk nedeniyle akşam saatlerine kadar devam etti.
Kurban Bayramı nedeniyle ülkelerine giden Suriyelilerin sayısının 35 bin 840 olduğu açıklandı.
Suriyeliler, 3 Eylül ile 31 Aralık tarihleri arasında Türkiye´ye dönebilecek. DHA