Sürpriz gelişme… Kerkük Havaalanı 15 yıl sonra yeniden açılıyor

Irak'ın Kerkük kentinde 15 yıldır uçuşlara kapalı olan Kerkük Havaalanı sürpriz bir kararla yeniden açıldı. Türk Hava Yolları'nın da yakında Kerkük seferlerine başlayacağı bildirildi.

Özellikle Türkmenleri ilgilendiren Kerkük Havaalanı’nın açılışı büyük memnuniyet uyandırdı.

Türkmenler; ya Bağdat ya da Erbil üzerinden bugüne kadar uçuş yapmak zorunda kalıyor ve iki merkeze de gidişlerinde çok sayıda kontrol noktasında aramalardan geçiriliyorlardı.

Kerkük kenti içerisinde bulunan havaalanının açılmasıyla Türkmenler Bağdat ya da Erbil’e gitmeden uçuş yapacak.

Türkmeneli televizyonu bugün yapılacak açılışı canlı olarak yayınlayacak.