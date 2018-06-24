Suruç’ta Cumhurbaşkanlığı pusulaları bulunmadı, Adıyaman’da oy pusulası yırtıldı

Yurtta seçim süreci olaysız devam ederken zaman zaman istenmeyen olaylar da yaşandı. Milletvekili adayının kardeşinin de öldürüldüğü toplam 4 kişinin hayatını kaybettiği Suruç'ta 1185 numaralı sandıkta Cumhurbaşkanlığı adayları için başlangıçta oy pusulası bulunmadı. İYİ Parti Şanlıurfa İl Başkanı Rüstem Coşkun müdahaleler sonucu Cumhurbaşkanlığı oy pusulalarının getirildiğini ve sorunun giderildiğini söyledi.

Adıyaman Cumhuriyet İlk Okulu’nda 1249 numaralı sandıkta Alzheimer(unutkanlık hastalığı) hastası Gül Kurtaran’nın oyunun kullanılmasına sandık başkanı yardımcı oldu. Damga basıldıktan sonra Kurtaran oyunun kime verildiğini sordu. Başkan AKP’ye verdiğini söyleyince Kurtaran pusulaları görevlilerin önünde yırttı. Bunun üzerinde olay yerine polis çağrıldı. Tutanak düzenlendi.

YİNE ADIYAMAN YİNE SKANDAL

Adıyaman Cumhuriyet İlk Okulu’nda bir skandal daha yaşandı. 18 yaşını doldurmasına 4 gün kalan ancak Cumhurbaşkanlığı seçiminin 2. tura kalması halinde oy kullanabilecek olan Ayşe Kaya oyunu kullandı. Daha sonra Kaya’nın oy kullanamayacağına ilişkin itirazlar üzerine tutanak düzenlendi ve bir oyun sayımda iptal edilmesi kararlaştırıldı. 1408 numaralı sandıkta yaşanan bu olayın benzerinin diğer sandıklarda da yapılmış olabileceğini sandık görevlileri tarafından dile getirildi.