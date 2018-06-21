Suruç’taki kavganın yeni görüntüleri ortaya çıktı

Şanlıurfa’nın Suruç ilçesinde dört kişinin ölümü, sekiz kişinin yaralanması ile sonuçlanan silahlı kavganın yeni görüntüleri ortaya çıktı.

Suruç'ta 14 Haziran'da ‘Ucuzluk Çarşısı' içinde AKP Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Halil Yıldız'ın esnaf ziyareti sırasında patlak veren kavgada Yıldız'ın kardeşi Mehmet Yıldız, esnaf Esvet Şenyaşar, oğulları Celal Şenyaşar ve Adil Şenyaşar hayatını kaybetmişti, iki taraftan sekiz kişi de yaralanmıştı. Ajans Urfa tarafından olayın yeni görüntüleri paylaşıldı. Görüntüler sosyal medyada kısa sürede yayıldı.

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ŞENYAŞAR AİLESİNİN OTOPSİ ÖN RAPORU YAYINLANDI

Şanlıurfa’nın Suruç ilçesinde yaşanan kavgada ölen Şenyaşar ailesinin 3 ferdinin ön otopsi raporları tamamlandı. Olayda baba Hacı Esvet Şenyaşar hastanenin acil servisinde kesici aletle defalarca yaralanıp, aşırı darba maruz kaldığı, Celal ve Adil Şenyaşar’ın ise yakın mesafeden sıkılan onlarca kurşunla öldürüldüğü, otopsi raporlarına yansıdı.

6 faklı çapta 23 silah mermisi

DHA’nın yayınladığı hebere göre; Olayda işyerinde bulunan Celal Şenyaşar´ın, Adli Tıp Kurumu’nda yapılan otopsisinde vücuduna 6 farklı çaplarda ateşli silah mermi çekirdeği isabet ettiği, ilk isabet eden mermi çekirdeğinin öldürücü nitelikte olduğu, diğerlerinin ise öldürücü nitelikte olmadığı belirtildi. Raporda vücuda isabet eden tüm mermilerin giriş deliklerinin incelenmesi sonucu, mermilerin bitişik atış mesafesi dışından yapılmış olduğu ancak elbiseli bölgeye isabet etmiş olduklarından kesin atış mesafesi tayini için elbiselerinin kriminal fiziki incelemesi gerektiği tespit edildi.

14 kesici alet 17 silah yarası

Aynı saldırıda hayatını kaybeden Celal Şenyaşar´ın kardeşi Adil Şenyaşar´ın otopsisinde ise vücudun 14 bölgeden kesici, delici alet ve sert cisimlerle darp edildiği belirlendi. 14 bölgenin büyük bir kısmında ciddi yaraların olduğunu belirleyen Adli Tıp Kurumu ekibi, raporda Şenyaşar´ın aşırı darba maruz kaldığını belirtti. Adil Şenyaşar´ın vücuduna farklı çaplarda 17 silah mermisinin isabet ettiğini belirledi. İsabet eden mermilerden 5´inin öldürücü nitelikte olduğunu, diğer mermilerin yaralanmalara sebebiyet verdiğini, ancak öldürücü nitelikte olmadığını belirten ekip, sadece 2 adet merminin uzaktan atıldığını diğer tüm atışların bitişik mesafeden yapıldığını kaydetti.

7’si hayati bölgeden toplam 30 yara

Suruç Devlet Hastanesi’ne giden Hacı Esvet Şenyaşar ise acilde yaşanan kavgada yaralanıp, yaralı olarak kaldırıldığı Gaziantep’te 15 Haziran günü saat 17.00 sularında 25 Aralık Devlet Hastanesi´nde hayatını kaybetti. Baba Esvet Şenyaşar´ın vücudunun 7 hayati bölgesinden kesici aletlerle büyük çapta yaralar oluşturularak yaralandığı ve 7 ciddi yaranın yanı sıra vücutta 23 noktada öldürücü nitelikte olmayan yaranın olduğu tespit edildi.