Sürücüler dikkat! En fazla kaza cumartesi oluyor

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre en çok cumartesi günleri trafik kazaları gerçekleşirken, kazaların 89,9'unun sürücü kaynaklı olduğu belirtildi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) trafik kaza istatistiklerini açıkladı. Türkiye'de 2017 yılında toplam 1 milyon 202 bin 716 adet trafik kazası meydana geldi. Bu kazaların 1 milyon 20 bin 47 adedi maddi hasar, 182 bin 669 adedi ise ölüm ve yaralanma ile sonuçlandı. Trafik kazalarının yüzde 89,9’unun sürücü, yüzde 8,5’inin yaya, yüzde 0,7’sinin yol, yüzde 0,5’inin taşıt ve yüzde 0,4’ünün yolcu kaynaklı olduğu belirlendi.

Kazaların yüzde 67.4'ü gündüz saatlerinde meydana gelirken, yüzde 30'u gece, yüzde 2.6'sı ise alacakaranlıkta oldu. Geçtiğimiz yıl en fazla kaza yüzde 11 pay ile Temmuz ayında yaşandı. Şubat ise, yüzde 5.6 kaza oranıyla en az kazanın meydana geldiği ay oldu. En fazla ölümlü ve yaralanmalı kazanın yüzde 15.1 ile Cumartesi ve yüzde 13.7 ile Salı günleri gerçekleştiği de belirlendi.

KUSUR SÜRÜCÜDE

Geçtiğimiz yıl içerisindeki ölümlü ve yaralanmalı kazaların yüzde 74,4’ü yerleşim yeri içinde, yüzde 25,6’sı ise yerleşim yeri dışında meydana geldi. 2017'deki 182 bin 669 adet ölüm ve yaralanmalı kazada, 3 bin 534 kişi olay yerinde, 3 bin 893 kişi ise hastanede hayatını kaybetti. Bunların yüzde 43.2'sini sürücüler, yüzde 34.2'sini yolcular, yüzde 22.6'sını ise yayalar oluşturdu. Ölenlerin yüzde 76'sının erkek, 24'ünün kadın, yaralananların da yüzde 68.9'unun erkek olduğu açıklandı.

2017'deki kazalarda kusurların yüzde 89,9’unun sürücü, yüzde 8,5’inin yaya, yüzde 0,7’sinin yol, yüzde 0,5’inin taşıt ve yüzde 0,4’ünün yolcu kaynaklı olduğu görüldü. 2017'de yaralamalı trafik kazasına karışan 294 bin 515 aracın yüzde 52,7’si otomobil, yüzde 15,7'si kamyonet, yüzde 15,2'si motosiklet, yüzde 3,1'i minibüs, yüzde 2,9'u kamyon, yüzde 2,6’sı çekici, yüzde 2,2’si otobüs, yüzde 1,1’i traktör ve yüzde 4,5’i diğer taşıtlardan oluştu.