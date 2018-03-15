Sürücüler dikkat! İşte İstanbul’un bir aylık EDS karnesi

İstanbul'da geçtiğimiz ay 455 farklı noktaya yerleştirilen Elektronik Denetleme Sistemi'yle (EDS) 8 Şubat - 10 Mart tarihleri arasında 50 bin 304 sürücüye 11 milyon 148 bin lira ceza kesildi. Sürücülerin EDS tarafından tespit edilen en çok ihlali ise 'emniyet şeridi' oldu.

İstanbul’da Elektronik Denetleme Sistemi (EDS) 8 Şubat tarihinde revize edilerek faaliyete girdi. İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri 455 noktaya konumlandırılan, EDS kameralarıyla denetimlerine başladı.

8 Şubat-10 Mart tarihleri arasında 50 bin 304 sürücüye 11 milyon 148 bin lira para cezası kesildi. Kesilen ceza makbuzları sürücülere gönderildi. EDS tarafından belirlenen en çok ihlalin emniyet şeridi olduğu belirlendi.

İŞTE EDS’NİN TESPİT ETTİĞİ İHLALLER

Öte yandan EDS tarafından; 159 sürücüye ‘dur çizgisi’ ihlali, 349 sürücüye ‘tramvay yolu ihlali’ 17 bin 911 sürücüye ’emniyet şeridi’ ihlali, 19 sürücüye ‘dönüş yasağı ihlali’ 8 bin 811 sürücüye ‘kırmızı ışık ihlali’

12 bin 936 sürücüye ‘hız ihlali’nden ceza kesildi.

EDS’nin yakaladığı diğer ‘ihlaller’ ise şu şekide sıralandı;

5 bin 69 sürücüye mobil EDS duraklama ihlali

Bin 541 sürücüye park ihlali

Bin 114 sürücüye offset tarama ihlali

406 sürücüye mobil EDS park ihlali

100 sürücüye mobil EDS offset tarama ihlali

53 sürücüye mobil EDS ters yön ihlali.

44 sürücüye ters yön ihlali

9 sürücüye mobil EDS emniyet şeridi ihlali