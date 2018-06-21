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Survivor’dakiler doları hala 3.80 sanıyor

Yaklaşık 5 aydır Dominik Cumhuriyetin'de yarışan Survivor oyuncuları doları hâlâ gittikleri günkü gibi 3.80 sanıyor.

android-time 17:30 21 Haziran 2018
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Yaklaşık 5 aydır Dominik Cumhuriyetin'de yarışan Survivor oyuncuları doları hâlâ gittikleri günkü gibi 3.80 sanıyor.

10 Şubat 2018’de başlayan ve Dominik Cumhuriyeti’inde devam eden Survivor yarışmacıları doları halen Türkiye’den ayrıldıkları tarihteki gibi 3 lira 80 kuruş sanıyor. Geçtiğimiz gün bir ödül oyunu kazanıp Punta Cana kentine giden ünlüler takımı burada alışveriş yapma imkanı buldu. Beğendiği bir şortun fiyatını soran yarışmacılardan Hakan 259 dolar yanıtını alınca oldukça şaşırdı. Arkadaşlarına dönüp ‘şorta 1000 lira istiyor’ diyerek şaşkınlığını dile getiren Hakan, Türkiye’ye döndüğünde daha da şaşıracak. Çünkü bugünkü kurdan şortun fiyatı 1225 lira.

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Son güncelleme: android-time 17:3421.06.2018
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