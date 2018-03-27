Süs köpeği gaspçısı yakalandı

İstanbul Esenyurt'ta kendilerine polis süsü vererek girdikleri evin sahibini koli bandıyla bağlayan iki şüpheli evde bulunan iki bin lirayla Pekinez cinsi Paşa isimli süs köpeğini alarak kayıplara karıştı. Polisin yaptığı operasyon sonucu yakalanan şüpheli gözaltına alınırken, Paşa ise alınarak sahibine teslim edildi.

İstanbul Gasp Büro Amirliği ekiplerini harekete geçiren olay 12 Mart Günü saat 11.00 sıralarında Esenyurt’a bağlı İncirtepe Mahallesi’nde yaşandı. Tekstil işçisi 48 yaşındaki Ömer U. Esenyurt’a bağlı İncirtepe Mahallesi’nde Pekinez cinsi Paşa isimli süs köpeği ile birlikte yaşıyordu.

İddialara göre, kendilerini polis olarak tanıtan iki şüpheli Ömer U.’nun kapısını çaldı. İçeri giren iki şüpheli belindeki silahı çıkararak Ömer U.’nun kafasına dayayarak yere yatırdı. Ardından Ömer U.’nun ellerini arkadan bağlayan şüpheliler evi aramaya başladı. Şüpheliler evde bulunan iki bin lirayı ve pekinez cinsi Paşa isimli süs köpeğini de alarak kayıplara karıştı. Sürünerek ellerini çözen Ömer U. polise ihbarda bulundu. Olay yerine giden Gasp Büro Amirliği ekipleri çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye alırken, görgü tanıklarının bilgilerine de başvurdu. Yapılan çalışma kapsamında şüphelilerin kimliği belirlenerek takibe alındı.

Sürdürülen takipler sonucu, İbrahim E. (29) isimli şüpheli Arnavutköy’de saklandığı adreste yapılan baskın sonucu gözaltına alındı. Adreste yapılan aramalarda bulunan Paşa isimli süs köpeği de muhafaza altına alındı. Paşa isimli süs köpeğine kavuşan Ömer U. polis ekiplerine teşekkür ederken işlemleri tamamlanan İbrahim E. adliyeye sevk edildi.