Susamlı şekerlerin içinden uyuşturucu çıktı

İstanbul’da bir kargo firmasının Başakşehir şubesine baskın düzenleyen polis, Belçika’ya gönderilmek üzere hazırlanan susamlı şekerlerin içine zulalanmış 7 kilo 440 gram afyon sakızı ele geçirdi.

İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne ekipleri, Başakşehir'de bir kargo firmasının deposunda şüpheli bir kutu belirledi. Analiz uzmanı polisler, Belçika'ya giden kargonun içerisinde uyuşturucu olabileceğini saptadı. Savcılık talimatıyla açılan kutudan, süs eşyaları, oyuncak ve birer kiloluk şeker paketleri çıktı. Uzman polisler, şekerleri içine uyuşturucu zulalanmış olabileceğini değerlendirdi. Paketteki şekerlerden biri kesince içerisinden afyon sakızı çıktı. İçerisinde eroin hammaddesi afyon sakızı olan toplam 7 kilo 440 gram uyuşturucu ele geçirildi.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü, paketi kargoya veren kişilerin yakalanması için çalışmaların devam ettiği belirtildi.

AFYON SAKIZI NEDİR?

Eroinin hammaddesi olan afyon sakızı haşhaştan elde ediliyor. Dünyada birçok yerde uluslararası anlaşmalarla ekimi sınırlandırılmış olan afyon sakızı en çok Afganistan'da yetiştiriliyor. Birleşmiş Milletler raporlarına göre, son dört yıldır Afganistan'da üretimi artan afyon sakızı ve haşhaş üretimi 380 bin Afgan çiftçi tarafından gerçekleştiriliyor. Afyon sakızı üretimi artınca, zehir tacirlerinin afyon sakızı ve eroin sevkiyatının arttığı da biliniyor. Bu yıl Afganistan'da haşhaş üretiminin yüzde 90 oranında artması sebebiyle narkotik birimleri çalışmalarını daha dikkatli sürdürüyor.