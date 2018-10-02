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Susurluk’ta yolcu otobüsü temizlik aracına çarptı!

Balıkesir'in Susurluk ilçesinde bir yolcu otobüsünün temizlik aracına çarpması sonucu, ilk belirlemelere göre 1 kişi öldü, 17 kişi yaralandı.

android-time 15:16 2 Ekim 2018
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Susurluk’ta yolcu otobüsü temizlik aracına çarptı!
Balıkesir'in Susurluk ilçesinde bir yolcu otobüsünün temizlik aracına çarpması sonucu, ilk belirlemelere göre 1 kişi öldü, 17 kişi yaralandı.

Bursa’dan Balıkesir yönünde gelen Ahmet Çetiner yönetimindeki Kamil Koç firmasına ait yolcu otobüsü, Susurluk Şeker Fabrikası karşısında, önündeki karayollarına ait Halil İbrahim Kutlu idaresindeki 16 CPN 31 plakalı temizlik aracına çarptı.

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Fotoğraf: İHA

Olay yerine İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ile itfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

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Fotoğraf: İHA

Kazada, ilk belirlemelere göre otobüs sürücüsü Çetiner, olay yerinde hayatını kaybetti, Kutlu’nun da aralarında bulunduğu 2’si ağır 17 kişi yaralandı.

Yaralılar, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince hastanelere kaldırıldı.

AA

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Son güncelleme: android-time 16:1002.10.2018
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