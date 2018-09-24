Emeklerinin kül oluşunu gözyaşlarıyla izlediler

Aydın'ın Germencik ilçesindeki süt ve süt ürünleri fabrikasında geçtiğimiz gün henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın, yaklaşık 14 saatlik çalışmayla söndürüldü. Yangında fabrikanın gördüğü hasar dün ortaya çıktı. Fabrikanın büyük bölümünün kullanılamaz hale geldiği belirlendi. Çalışan ve tüm emeklerinin kül oluşunu izleyen 400 işçinin, zor günlerden geçtiğimiz bu dönemlerde bundan sonra ne yapacağı ise henüz bilinmiyor.

Germencik ilçesi Ortaklar Mahallesi Organize Sanayi Bölgesi’nde Fransız şirkete ait süt ve süt ürünleri fabrikasında, geçtiğimiz akşam saat 19.30 sıralarında yangın çıktı. İşçilerin gece vardiyasında çalıştığı sırada çıkan yangın, kısa sürede fabrikanın tamamını sardı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın söndürme çalışmaları sırasında 2 itfaiye eri dumandan etkilendi. İtfaiye erlerine, fabrika önünde hazır bekletilen ambulansta oksijen tedavisi uygulandı. Söndürme çalışmaları uzun süre patlamalarla birlikte devam etti. Jandarma ekipleri, patlamalara karşı fabrika çevresinde geniş güvenlik önlemleri aldı. Yangında alevler metrelerce yükseğe çıkarken, yoğun duman gökyüzünü kapladı. İşçilerden bazıları ekmek teknelerinin yanışını gözyaşları içinde izledi. Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı CHP’li Özlem Çerçioğlu, AKP Aydın Milletvekili Bekir Kuvvet Erim ve Germencik Kaymakamı Ayhan Işık da bölgeye gelerek incelemelerde bulundu. Yangın, itfaiye ekiplerini yaklaşık 14 saatlik çalışmasının ardından tamamen söndürüldü. 400 İŞÇİNİN ŞİMDİ NE YAPACAĞI BELLİ DEĞİL Yangında fabrikanın gördüğü hasarın büyüklüğü gün ağarınca ortaya çıktı. 400 işçinin çalıştığı fabrikanın batı bölümünün tamamen yandığı belirlendi. Doğu bölümünde de ciddi hasar oluştuğu kaydedildi. Yangının çıkış nedeninin yapılacak incelemeler sonra belli olacağı bildirildi. Sabah fabrikaya çalışmaya gelen diğer işçiler de işletmenin halini görünce büyük üzüntü yaşadı. Çalışanların şimdi ne yapacağı ise bilinmiyor. Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Serdar Adanır, “Ambalaj ve kolilerin olduğu yerde daha çok yoğun ateş başlamış. İçeride bazı tüplerin patlamasıyla yangın daha da büyümüş. Asit tankı, amonyak depoları patlamadan yangını söndürdük” dedi. AJANSLAR

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