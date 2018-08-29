Reklamsız Sözcü
Giriş Yap Satın Al
menu-icon
help
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Suudi Arabistan Kralı’ndan 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlaması

Anadolu Ajansı'nın servis ettiği habere göre; Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a 30 Ağustos Zafer Bayramı münasebetiyle kutlama mesajı yolladı. Mesajda 30 Ağustos'a hiç değinilmemesi dikkat çekti.

android-time 12:47 29 Ağustos 2018
Haberler Gündem
Suudi Arabistan Kralı’ndan 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlaması
Anadolu Ajansı'nın servis ettiği habere göre; Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a 30 Ağustos Zafer Bayramı münasebetiyle kutlama mesajı yolladı. Mesajda 30 Ağustos'a hiç değinilmemesi dikkat çekti.

Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz ile Veliaht  Prens Muhammed bin Selman, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla Cumhurbaşkanı  Recep Tayyip Erdoğan’a kutlama mesajı gönderdi.

Suudi Arabistan resmi ajansı SPA’da yer alan habere göre, Kral Selman  ve Veliaht Prens Muhammed, 30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle Cumhurbaşkanı  Erdoğan’a tebrik mesajı yolladı.

Kral ve Veliaht mesajlarında “Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı içtenlikle  tebrik ediyor, kendisine sağlık ve mutluluk diliyoruz. Kardeş Türkiye’nin yönetimi ve halkına daha fazla ilerleme ve refah temennisinde bulunuyoruz.”  ifadelerine yer verdi.

AA

Son güncelleme: android-time 12:4929.08.2018
SIRADAKİ HABER
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp more
Yorumlar