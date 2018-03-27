Suudi Arabistan ve Suriye’den geldi! Toz bulutu Türkiye’yi etkiliyor…

Geçtiğimiz günlerde toz bulutlarının özellikle Marmara Bölgesi’ni etkilediğine dair haberler basında yer almıştı. Bugün ise Mersin’in Anamur ilçesini etkisi altına alan yoğun toz bulutu, hayatı olumsuz etkiledi. Ege’nin kıyı şehirlerinde de toz bulutunun kendini gösterdiği öğrenildi. İzmir’in bazı bölgelerinde toz bulutu vatandaşları etkiliyor.
SUUDİ ARABİSTAN VE SURİYE’DEN GELİYOR
Suudi Arabistan ve Suriye üzerindeki aşırı rüzgarların kaldırdığı çöl tozları Hatay, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş üzerinden Türkiye’ye giriş yaptı. Havaya karışan yoğun toz nedeni ile görüş mesafesi 1 kilometrenin altına düşerken, güney illerinde etkili olan toz bulutu, Mersin’in Anamur ilçesini de etkisi altına aldı.
ARILARA VE SERALARA ZARAR VERİYOR
Anamur’un 7 kilometre batısındaki Ören Mahallesi, şehir merkezi ve Azı Tepesi’ni de içine alan bölüm, toz bulutunun içerisinde kaldı. Bazı çilek ve muz seralarına da zarar veren toz bulutunun önümüzdeki günlerde etkisini yitirmesi bekleniyor.