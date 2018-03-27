Suudi Arabistan ve Suriye’den geldi! Toz bulutu Türkiye’yi etkiliyor…

Geçtiğimiz günlerde İstanbul'u etkileyen toz bulutları bugün farklı bölgelerde kendisinin gösterdi. Suudi Arabistan ve Suriye'den gelen toz bulutu nedeniyle Türkiye'nin birçok bölgesinden haberler geliyor. Toz bulutu Ege ve Akdeniz kıyılarında hayatı olumsuz etkiliyor.

Geçtiğimiz günlerde toz bulutlarının özellikle Marmara Bölgesi’ni etkilediğine dair haberler basında yer almıştı. Bugün ise Mersin’in Anamur ilçesini etkisi altına alan yoğun toz bulutu, hayatı olumsuz etkiledi. Ege’nin kıyı şehirlerinde de toz bulutunun kendini gösterdiği öğrenildi. İzmir’in bazı bölgelerinde toz bulutu vatandaşları etkiliyor.

SUUDİ ARABİSTAN VE SURİYE’DEN GELİYOR

Suudi Arabistan ve Suriye üzerindeki aşırı rüzgarların kaldırdığı çöl tozları Hatay, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş üzerinden Türkiye’ye giriş yaptı. Havaya karışan yoğun toz nedeni ile görüş mesafesi 1 kilometrenin altına düşerken, güney illerinde etkili olan toz bulutu, Mersin’in Anamur ilçesini de etkisi altına aldı.

ARILARA VE SERALARA ZARAR VERİYOR

Anamur’un 7 kilometre batısındaki Ören Mahallesi, şehir merkezi ve Azı Tepesi’ni de içine alan bölüm, toz bulutunun içerisinde kaldı. Bazı çilek ve muz seralarına da zarar veren toz bulutunun önümüzdeki günlerde etkisini yitirmesi bekleniyor.