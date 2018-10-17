Suudi Başkonsolosun konutunda bekleyiş sürüyor

Dün ülkesine 'kaçar gibi' dönen Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosu Muhammed el-Katibi'nin evinin önündeki bekleyiş sürüyor. Cemal Kaşıkcı soruşturması kapsamında dün arama yapılması planlanan konuttan polis eli boş dönmüştü. Bugün gerekli diplomatik girişimlerin ardından uzman ekiplerin binada ve araçlarda olay yeri incelemesi yapmaları bekleniyor.

Washington Post yazarı Cemal Kaşıkçı soruşturmasında, yoğun cinayet şüphesi nedeniyle gerçekleştirilen aramalar Başkonsolosluk binasının ardından Başkonsolosun kaldığı konutta ve araçlarında da devam edecekti. Ancak Suudi yetkililerle yaşanan anlaşmazlık sonucu aramalar ertelendi. Dün akşam saatlerinde bölgeye gelen uzman polisler geri dönmek zorunda kaldı.

BEKLEYİŞ SÜRÜYOR

Bugün de konsolosluk binası önünde gazetecilerin bekleyişi sürüyor. Binada sabah saatlerinden itibaren araç giriş çıkışları olduğu görüldü.

KONSOLOS DÜN ÜLKESİNE DÖNDÜ

Dün arama yapılması beklenen konuttan Suudi Başkonsolos Muhammed el-Katibi saat 14:15 sıralarında ayrılmış ve Atatürk Havalimanı’na giderek tarifeli bir uçakla ülkesine dönmüştü.

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ÇAVUŞOĞLU TEPKİ GÖSTERDİ

Konuyla ilgili Ankara’da açıklamalarda bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ise Suudi Arabistan’ın İstanbul Başkonsolosluğu konutunda yapılacak incelemeye ilişkin, “Dün akşam maalesef rezidansta soruşturma gerçekleşmedi. Suudiler ailesinin olduğunu iddia ettiler. Bugün buraya girilmesini umut ediyoruz.” dedi.

“Başkonsolos kendi ülkesine gitti, ne zaman döneceğine ilişkin bilgimiz yok.” diyen Çavuşoğlu “Bazı yaklaşımları tabii ki tepki gördü. Dolapları açıp saygısızca ‘bakın burada yok’ gibi söylemleri tüm dünyada tepkiye neden oldu. Başkonsolosun aracında ve rezidansında bugün arama yapılacak. Dün, konutta ailesinin olduğu söylendi, arama gerçekleşmedi. Bu konuda Suudi Arabistan'ın gecikmeksizin her konuda bizimle işbirliği yapması gerektiğini daha önce de söylemiştik. Bu soruşturma ve incelemelerden sonra sizlere net bilgi verebiliriz.” diye konuştu.